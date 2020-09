Na Krakonoš přijede svatý Václav

Kdy: 12. září od 11 hodin

Kde: hotel Krakonoš Mariánské LázněZa kolik: zdarma

Proč přijít: O něco dříve přijede do Mariánských Lázní svatý Václav. Na vrchu Krakonoš se uskuteční už třináctý ročník Svatováclavského setkání lidí dobré vůle. Akce začíná už v 11 hodin, hlavní program je připraven od 13. hodin. „Návštěvníci se mohou těšit na tradiční slavnosti se středověkou tématikou,“ informoval ředitel hotelu Jiří Richter. Nebude chybět rytířský turnaj na koních, staročeský jarmark, rytířská družina nebo ukázka palných zbraní. Návštěvníci zhlédnou gotické šermířské souboje nebo ukázky středověkých řemesel.

Příchozí se mohou těšit na vystoupení Slackshow a možnost vyzkoušet si akrobacii.

A co by to bylo za Svatováclavské setkání, kdyby chyběl svatý Václav. Ten přijede i se svou družinou před 15 hodinou, následovat pak bude ekumenická mše za účasti církevních představitelů. Vše zakončí country kapela Starší páni z Tachova. Doprovodný program bude zajištěn i v parku Boheminium.

Na vrch Krakonoš se mohou návštěvníci dostat nejen autem, ale vzhledem k tomu, že parkování na vrchu je velmi omezené, doporučují organizátoři využít například kabinkovou lanovkou. nebo historický autobus, který bude od 11 hodin jezdit každou půlhodinu od mariánskolázeňského hotelu Bohemia.

Festival piva zve do Krajinky

Kdy: 11. a 12. září

Kde: chebská Krajinka

Proč přijít: V chebské Krajince si milovníci pěnivého moku přijdou v pátek a v sobotu na své. Festival piva nabízí i bohatý doprovodný program v podání například kapel The Plastic People of The Universe, Brutus či Krucipüsk, širokou nabídku pivovarů a i něco dobrého k jídlu. Vstupenky na jeden den vás přijdou na 150, na oba dny pak na 200 korun.

Letní kino promítá Modeláře

Kdy: 12 září od 19 hodin

Kde: u Balnea Lázně Kynžvart

Proč přijít: Poslední letošní letní kino v Lázních Kynžvartu nabízí v sobotu od 19 hodin film Modelář. Připraveno je občerstvení v podobě popcornu, párku v rohlíku, točeného piva či kofoly. S sebou si akorát vezměte deku, svoje oblíbené křesílko, zkrátka něco, na čem se uvelebíte. Promítá se v prostoru u Balnea od 20 hodin, ale občerstvení bude otevřené už hodinu před začátkem.

Vstupenky stojí 80 korun.

Den s IZS v lázeňském parku

Kdy: sobota 12. září od 15 hodin

Kde: Lázně Kynžvart

Proč přijít: Den s integrovaným záchranným systémem můžete se svými dětmi prožít v lázeňském parku v Lázních Kynžvartu v sobotu 12. září od 15 hodin. Připraveny jsou ukázky hasičské techniky či Policie ČR. Chybět nebude ani zdravotnická záchranná služba, vojenská technika či Royal Rangers. Na své si přijdou i milovníci psů, uvidí, jak probíhá výcvik služebního psa. U lázeňské kavárny bude přichystáno i grilování.