Kdy: od 11. února

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

O ledové skvosty letos zájemci nepřijdou. Původně plánovaná výstava těchto mrazivých uměleckých děl, která se měla konat ve stanu v pivovaru, se přesouvá na náměstí Republiky.

Společnost Ice Factory totiž využila mrazivého počasí a včera ráno tam začala navážet zhruba jeden a půl metrové ledové bloky. Poté je hned začali zpracovávat ledoví sochaři, aby je už k večeru mohli obdivovat první návštěvníci výstavy. Podle slov organizátora by se počet ledových soch měl pohybovat mezi 12–15 kusy.

„Bohužel se letos výstava ve stanu v pivovaru, na kterou jsme sponzorsky přispěli, nemohla uskutečnit, a tak jsme moc rádi pomohli organizátorům při rychlém zařizování této výstavy, která jistě Plzeňanům přinese radost z pohledu na unikátní ledové dílo a alespoň trochu jim zpříjemní toto nepříjemné období. Chtěl bych všechny milovníky ledového umění pozvat na náměstí Republiky, aby přišli a podpořili svou účastí organizátory této krásné výstavy,“ řekl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Tyto ledové sochy samy o sobě přitahují pozornost, tak jak tomu bylo i v minulých letech. Tradicí zůstává i možnost sponzoringu sochy, kdy je možno na podstavci sochy nechat umístit jméno sponzora ledového unikátu.

Vlčí jámy jsou v kraji unikátní

Kdy: Kdykoliv

Kde: Horní Blatná u Karlových Varů

Za kolik: zdarma

Vlčí jámy jsou přírodní památka v Krušných horách v Karlovarském kraji. Nachází se na jihozápadním úbočí Blatenského vrchu severovýchodně od města Horní Blatná v katastrálním území obce Potůčky. Předmětem ochrany jsou středověké dobývky cínových rud, existence jeskynního ledu a výskyt kriticky ohrožených druhů mechů a živočichů. Přírodní památka se skládá z Vlčí a Ledové jámy. Výše ve svahu se nachází Ledová jáma, která vznikla vytěžením cínovcového pásma Jiří. Je až dvacet metrů hluboká a velmi úzká, čímž je v ní omezen pohyb vzduchu. Vzniklo tak specifické mikroklima, pomocí kterého se na dně jámy hromadil sníh a led, který neroztál ani během léta. Roku 1813 pochází zmínka o využití ledu při léčení vojáků raněných v bitvě u Lipska. Proces tvorby ledu byl narušen v roce 2005, kdy byly z jámy nelegálně odvezeny téměř dvě tuny sněhu a ledu ke stavbě sněhuláka.

Chráněné území bylo v této oblasti vyhlášeno už dne 5. září 1975.

The Dixie Hot Licks živě z Pivotečky

Kdy: 12. února od 19 hodin

Kde: Plzeň, YouTube kanál Pivotečka Stream

Bez muziky je to prostě nuda. Také se nemůžete dočkat, až někam vyrazíte na koncert? V současné době to bohužel nejde, muzikanty si však můžete pozvat k sobě domů. Z plzeňské Pivotečky dnes živě zahrají The Dixie Hot Licks. Jde o plzeňskou kapelu snoubící původní „vintage sound“ akustického jazzu a moderní výraz dixielandu. Koncert se koná v rámci multižánrového festivalu Hrajeme!tečka. Za týden se můžete těšit na koncert plzeňské skupiny Straw Hat, která se věnuje americké country a folku.

Šibeniční vrch

Kdy: kdykoli

Kde: Horšovský Týn

Krásný výhled na Horšovský Týn a okolí se vám nabídne z rozhledny na Šibeničním vrchu postavené v roce 2010. Na tomto místě kdysi stávala poutní kaple Panny Marie Lurdské. Cestou na kopec vás čeká šest zastávek u infotabulí.

Masopustní spanilá jízda Tachovem

Kdy: 13. února od 13 hodin

Kde: Tachov

V Tachově se v sobotu uskuteční masopustní spanilá autojízda. „Konvoj šesti ozdobených aut projede dvakrát až třikrát všechna sídliště i centrum města,“ uvedla Jana Hutníková z Muzea Českého lesa v Tachově. Konvoj odstartuje ve 13 hodin od městského úřadu, odkud zamíří na sídliště Západ k Lidlu, dále na sídliště Východ, poté Panenskou a třídou Míru na sídliště Rapotín a odtud centrem města zpět k úřadu. „Zamávejte nám z oken svých domovů nebo na ulici, jen dodržujte hygienická opatření a nikde netvořte větší hloučky.“