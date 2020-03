Sto zvířat slaví třicátiny

KDY: 14. března od 21.30

KDE: Na Rampě Mariánské Lázně



Sto zvířat slaví letos neuvěřitelných 30 let na naší hudební scéně. A slavit přijede kapela i do clubu Na Rampě v Mariánských Lázních, a sice v sobotu 14. března. Když v roce 1990 díky sametové revoluci přišli zakládající členové trochu dřív z vojny, která přerušila jejich rokenrolovou kariéru během vysokoškolských studií, a dostalo se jim do rukou pár kazet s Madness a dalšími anglickými kapelami té proslulé druhé vlny ska, bylo jasné, že budou hrát právě tenhle, do té doby ne příliš známý žánr… „Budeme slavit a hrát celý rok jako o život!“ slibují členové kapely.

Africké trhy v Aši zvou na exotiku

KDY: 15. března od 10 do 16 hodin

KDE: LaRitma Aš





Milovníci exotiky v nejzápadnějším cípu republiky, připravte své chuťové buňky na pořádnou divočinu, vyzývají organizátoři Afrických trhů v LaRitmě Aš. „Přivezeme do Aše to nejlepší ovoce, co jsme našli na ugandských a indonéských zahradách,“ slibují. A co na trhu najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je jackfruit, avokádo, spousta druhů banánů, mango, ananas. Dále svěží ovoce z Asie, jako je papája, hadí ovoce, durian nebo nádherně barevné dračí ovoce. Koupíte i sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čokoládu, kávu, a dokonce čerstvé kakaové boby.

Výstava Ježíšova křížová cesta

KDY: od 1. března do 29. dubna

KDE: klášter Teplá





V Hroznatově akademii, v prostorách bývalého čeledníku kláštera premonstrátů Teplá se koná postní a velikonoční výstava obrazů Hany B. Novákové s názvem Ježíšova křížová cesta. Vystavený soubor čtrnácti akrylů na plátně, původně určený pro kostel Všech svatých v Boněnově, přináší expresivní, nepodbízivou formou zamyšlení nad cenou lidského života a Kristovy oběti. Výstavu můžete v tepelském klášteře zhlédnout od 1. března do 29. dubna každý den od 10 do 16 hodin a v neděli od 11 do 16 hodin.

Společenský ples sportovců

KDY: 14. března od 18.30

KDE: Společenský Dům Casino Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 250 - 300 Kč



V rámci tradičního Společenského plesu sportovců proběhne již XVI. ročník vyhlášení nejlepších sportovců města Mariánské Lázně. V programu uvidíte například gymnastickou ukázku pod vedením Olgy Vodičkové, Diamonds Dance group a čeká vás samozřejmě i půlnoční překvapení. Vstup je pouze ve společenském oděvu.

Techlab01

KDY: 14. března od 21 hodin

KDE: KC Svoboda Cheb

ZA KOLIK: 100 Kč



Sobota patří v Kulturním centru Svoboda opět elektronické hudbě. Zahrají místní a okolní Djs, kteří vás rozhodně nenechají posedávat. Od dynamického minimálu přes melodické techno k acidu. Perfektní zvuk a vizuál samozřejmostí.