Ples všech pytláků v okolí

KDY: 15. února od 19.00

KDE: Kulturní dům Drmoul

ZA KOLIK: 230 Kč

Již 5. pytláckou noc aneb ples všech pytláků v okolí pořádá Sbor dobrovolných hasičů Drmoul. V sobotu 15. února od 19 hodin bude v Kulturním domě v Drmoulu k tanci a poslechu hrát Magnum Band. Těšit se můžete na občerstvení formou bufetu, bohatou tombolu a také překvapení večera, kterým vás provede Jan Ambrož. Plesu se mohou zúčastnit lidé od 15 let a podmínkou je také společenský oděv. Bližší informace získáte na 731 377 398 nebo na e-mailové adrese pytlackanoc@seznam.cz.

O líném Honzovi

KDY: 16. února od 15.00

KDE: Městské divadlo Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 50 - 80 Kč



Hálkovo městské divadlo Nymburk přiveze do Mariánských Lázní pohádkový příběh o Honzovi aneb Jak český Honza ke štěstí přišel.

Hleďsebský masopust

KDY: 15. února od 9.00

KDE: Velká Hleďsebe

ZA KOLIK: zdarma



Dopoledne v moštárně od 9 hodin zabijačka z Odravy, gril a další dobroty. Průvod masek vyrazí od moštárny ve 14.30 ke Kulturnímu domu Marion, kde se uskuteční soutěže o ceny, vyhodnocení nejhezčí masky, maškarní bál a také disko pro děti. Večer pak bude zábava pro dospělé.

Miloš Meier - Drumming Syndrome

KDY: 15. února od 20.00

KDE: KC LaRitma Aš

ZA KOLIK: 250 Kč, v předprodeji 200 Kč



Co je to DRUMMING SYNDROME? Jde o neuvěřitelný hudební a vizuální zážitek – bubenickou show v podání jednoho z nejlepších bubeníků světa – Miloše Meiera. Nevěříte? Nezbývá než se vydat v sobotu 15. února do hudebního sálu KC LaRitma v Aši a přesvědčit se na vlastní oči a uši.

Masopustní bál

KDY: 15. února od 20.00

KDE: Kulturní dům Hazlov

ZA KOLIK: 70 Kč, masky zdarma



Pro veřejnost pořádá masopustní bál Rada rodičů při ZŠ a MŠ Hazlov. Občertsvení je zajištěno. Těšit se můžete na vyhodnocení nejlepších masek. Pro pohodu a dobrou zábavu hraje Duo Tyrkys.