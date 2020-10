Seniory pobaví Vladimír Hron on-line

Kdy: 16. října od 14 hodin

Kde: on-line

Za kolik: zdarma

Oslavy Mezinárodního dne seniorů zhatil letos zákeřný vir. Karlovarský kraj přesto připravil malý dárek v podobě online koncertu s oblíbeným bavičem Vladimírem Hronem. „Je to naše úplně první zkušenost s online akcí pro seniory, ale většina z nich je i ve vyšším věku velmi aktivní a dokáží si poradit i s moderní technikou a s internetem. Budu doufat, že jim pomůže i rodina a případně přátelé, aby koncert zájemci mohli sledovat,“ uvedl hejtman Petr Kubis. Informace o možnosti sledovat koncert dostaly seniorské organizace a kluby v celém regionu, zařízení sociálních služeb, držitelé karet Senior Pas i města a obce. „Budeme rádi, když nám senioři po koncertu sdělí své postřehy a nápady, abychom věděli, jestli se jim nápad líbil a má smysl do budoucna naplánovat další podobné akce,“ dodal hejtman. „Zábavný program mohou lidé sledovat v pátek 16. října od 14 do 15 hodin prostřednictvím YouTube kanálu Městského domu kultury Sokolov: www.youtube.com/ channel/ UClTour-He_J53auALTNqNRg, na facebookových stránkách: www.facebook.com/ kulturavsokolove/ a také na www.facebook.com/Karlovar-sky.kraj/,“ upřesnila mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Zřícenina hradu stojí za vidění



Kdy: kdykoliv

Kde: Lázně Kynžvart

Za kolik: zdarma

V době, kdy se zrušily veškeré akce, zavřela divadla i kina, je ideální čas na výlety. Romantická zřícenina hradu nad městem Kynžvart určitě stojí za vidění. Nad městem Lázně Kynžvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky strážní věže s hladomornou. Kynžvartský hrad byl původně královského založení. Byl vybudován za přemyslovského krále Václava I. před polovinou 13. století k ochraně soutěsky, střežící obchodní a vojenské stezky na hranicích mezi západními Čechami a Chebskem. Na Mýtné louce proti padacímu mostu první hradní brány bývala stará celnice. Před rokem 1287 se hrad dostal do držení chebského ministeriálního rodu Hertenberků. Kynžvartská větev této starobylé rodiny přijala od té doby jméno „de Kunigeswart“ a ve štítu měla šraňk – závoru k zavírání silnice. Později se zde usídlil rod Hartenberků, který odtud podnikal loupežné nájezdy. Proto hrad nechal král Jan Lucemburský ve 14. století vyplenit. Definitivně byl opuštěn po 30leté válce. Na zříceninu hradu Kynžvart se dostanou výletníci nejlépe pěšky lesní cestou. Cesta je značená už z města Lázně Kynžvart a procházka trvá zhruba třicet minut.

Naučná stezka Kladská

Kdy: kdykoliv

Kde: Lázně Kynžvart

Za kolik: zdarma

Naučná stezka Kladská seznamuje s historií osady, faunou a flórou Slavkovského lesa a přírodní rezervace Kladské rašeliny. Dřevěná trasa vede po vyvýšeném můstkovém chodníčku. Po obvodu jsou četná odpočívadla a vyhlídková místa. Od konce stezky je bezbariérová část přístupná hlavně pro vozíčkáře nebo kočárky.

Svatý Mikuláš je opředen pověstmi



Kdy: kdykoliv

Kde: Slavkovský les

Za kolik: zdarma

K pěkné podzimní procházce zve lokalita se zbytky kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. Jeho ruiny se nacházejí ve Slavkovském lese na návrší nevysokého skalního výchozu uprostřed lesa na úpatí hory Krudum v katastrálním území Třídomí při hranici s k .ú. Hrušková a k. ú. Nadlesí.

Na Linhartu se nudit nebudete

Kdy: kdykoliv

Kde: Slavkovský les

Za kolik: zdarma

Obora Svatý Linhart nabízí pestré vyžití. Zvířata a krajinu tu můžete obdivovat z pozorovacích lávek, které vedou přímo nad oborou a místy stoupají až do šestimetrové výšky. Komu by procházka nestačila a chtěl si protáhnout tělo, má možnost v přírodním lanovém centru Sv. Linhart, kde najdete i vyhlídkové domky v korunách stromů.

Zkamenělý průvod stále láká



Kdy: kdykoliv

Kde: Karlovarsko

Za kolik: zdarma

Jedním z míst, které se jen tak neomrzí, jsou Svatošské skály nedaleko Karlových Varů. Skalní město leží na cyklostezce z Karlových Varů do Lokte. V sousedství skal naleznete dvě výletní restaurace a visutou lávku přes Ohři, lidově zvanou „houpací most“. Svatošské skály nabízejí ideální podmínky pro horolezectví.