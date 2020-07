Sorgenti Quintett v klášteře Teplá

KDY: 18. července od 20 hodin

KDE: Klášter Teplá

ZA KOLIK: 200 Kč

V krásném prostředí Modrého sálu vystoupí Sorgenti Quintett (flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot), složený z mladých umělců z Mariánských Lázní, kteří působí jako hráči předních orchestrů Karlovarského a Plzeňského kraje. Jejich repertoárem jsou vrcholné skladby určené tomuto obsazení. Uslyšíte díla od Rejchy, Mihauda, Ibérta, Trojana a dalších.

Přežívá suchá léta rdest rdesnolistý?

KDY: 17. července od 14.35

KDE: sraz na bus zastávce Studánka

ZA KOLIK: zdarma



V rámci akce Pojďte s námi do přírody, kterou pořádá Muzeum Cheb, vás tentokrát přírodovědci zvou na exkurzi na rybníky a potůčky v povodí Rokytnice na česko-bavorsko-saském pomezí, což je jediné místo v republice, kde roste západoevropský druh vodní rostliny - rdestu rdesnolistého. Věnovat se budete i další květeně v okolí toků a nádrží. Pozor, je možné, že se budete pohybovat po hraničním toku se SRN. Je lépe mít s sebou buď platný občanský průkaz, nebo platný pas. A určitě nezapomeňte terénní obuv nebo holínky.

Národní pohár spřežení CAN 3* Nebanice 2020

KDY: 17. 7. — 19. 7.

KDE: Nebanice



Příznivci jezdeckého sportu by se měli vydat o víkendu do Nebanic, kde se koná Národní pohár spřežení Nebanice 2020 CAN 3* P2, H1, H2, H4. Divákům se představí špička celé republiky a zahraniční závodníci, kterým v této době domovské podmínky dovolí vycestovat, a změří své síly na tomto v České republice jedinečném závodě. Pořádá TJ Agro Cheb.

Pov!ražení obstará Divokej Bill

KDY: 17. července od 18 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 460 Kč v předprodeji, 560 Kč na místě

V pátek večer je v loketském amfiteátru připravena klasika – kapela Divokej Bill a Pov!ražení 2020. Od 18 hodin předskakují The Wild Roots, ve 20 hodin Mr. Loco, od 21.30 patří pódium Billovi. Vstupenky v předprodeji za 460 Kč, na místě o stovku dráž, speciální vstupenka pro 4 osoby za 1680 Kč pouze v předprodeji.

Kolonádní koncert

KDY: 18. července od 10.30

KDE: Kolonáda Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma



Kolonádní koncerty v podání Západočeského symfonické orchestru jsou zpět i v letošním roce. Uslyšíte je na Kolonádě v Mariánských Lázních v sobotu mezi 10.30 a 12. hodinou.

Festiválek Na konci světa

KDY: 18. července od 13 hodin

KDE: venkovní prostory penzionu Márty na Stříbrné

ZA KOLIK: 170 Kč, děti do 10 let zdarma, 11-18 let 80 Kč

Již 13. ročník festiválku Na konci světa se koná letos ve venkovních prostorách penzionu Márty ve Stříbrné. Vystoupí 4 R, Fíci, Švorc, Aleš Pokorný a host, Alison, Jeroen Smit, Roháči, Petr nebo Pavel, Adél Giňová. Nebude chybět ani ukázka keltského obydlí. Moderuje Aleš Pokorný.