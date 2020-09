Festival vína na hradě Seeberg

KDY: 19. září od 10 hodin

KDE: hrad Seeberg, Poustka

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč

Šestý ročník Festivalu vína Seeberg bude stejně jako minulý rok ve stylu „Wine & food festivalu“, tedy akce nabízející požitek nejen z dobrého vína, ale i vybraných pochoutek. Vybrat si můžete z pestré nabídky tuzemských i zahraničních vinařů. Po celý den nebude chybět doprovodný program – zahraje Tsunami Crossover Band a poprvé tady Chodovarka. Vstupné je 150 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, degustační sklenice zdarma.

Jiří Pazour – Géniové světové hudby v klavírních proměnách

KDY: 18. září od 19 hodin

KDE: LaRitma Aš

ZA KOLIK: v předrodeji 100 Kč, na místě 150 Kč



Na pátek 18. září byl přeložen koncert Jiřího Pazoura – Géniové světové hudby v klavírních proměnách. „Budete mít tedy možnost v divadelním sále KC LaRitma zažít nevšední večer nejen prvotřídní klavírní hry, ale především večer strhujících a inspirací nabitých improvizací a hudebních proměn v podání Jiřího Pazoura,“ slibují pořadatelé. Uslyšíte originální zpracování skladeb L.v. Beethovena, Antonína Dvořáka, George Gershwina a dalších. Vstupenky v předprodeji koupíte za 100 korun, na místě pak za 150 Kč.

Roháči slaví 45. narozeniny

KDY: 18. září od 19 hodin

KDE: KD Marion Velká Hleďsebe

ZA KOLIK: 100 Kč



Ač to zní téměř neuvěřitelně, kapela Roháči z Lokte je na naší folkové scéně už 45 let. Chystala letos řadu narozeninových koncertů, které bohužel na jaře zhatil koronavirus. Tak aspoň teď na podzim chce své narozeniny pořádně oslavit. Jednou z příležitostí bude i páteční koncert v Kulturním domě Marion ve Velké Hleďsebi. Jako milý a vzácný host vystoupí kytarový virtuos Štěpán Rak. Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky, které lze koupit v pokladně Obecního úřadu Velká Hleďsebe, stojí 100 korun.

Knihovna vyráží na cyklovýlet

KDY: 19. září

KDE: sraz ve 13 hodin v ulici Slavice na Zlatém vrchu

ZA KOLIK: v případě exkurze do pivovaru 150 Kč



Na další cyklovýlet vyráží v sobotu chebská městská knihovna. Tentokrát se pojede do Kynšperka s možností exkurze do tamního pivovaru. Zájemci o exkurzi se měli v knihovně sice hlásit už minulý týden, nic ale nebrání tomu, abyste se přidali a alespoň se společně na kole projeli po cyklostezce do Kynšperka a zpět. Sraz je v ulici Slavice na Zlatém vrchu – u lávky za kruhovým objezdem v sobotu ve 13 hodin.

Netradiční komentované prohlídky

KDY: 19. září od 13 hodin

KDE: Muzeum Cheb

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč



V rámci projektu NPÚ „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ pořádá Muzeum Cheb v sobotu 19. září potřetí speciální prohlídky Valdštejnského okruhu v dobových kostýmech. Návštěvníci se při nich dozvědí informace o osobnosti a životě Albrechta z Valdštejna i okolnostech jeho zavraždění v Pachelbelově domě.