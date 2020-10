Podzimní Ašlerky v KC LaRitma

KDY: 2. a 3. října

KDE: KC LaRitma Aš a okolí

Podzimní Ašlerky, 22. ročník divadelního festivalu, jsou připraveny o víkendu v KC LaRitma a okolí v Aši. Zahájí je páteční dopolední dílny pro přihlášené studenty gymnázia a ZUŠ. Odpoledne od 15.30 začínají jednotlivá divadelní představení. V pátek to bude například O chytrém Honzovi v podání ZUŠ Aš nebo Benjamin a vlk, Buchty a loutky Praha. Pátek zakončí produkce slam poetry. V sobotu vás pak čekají od 16.30 Nedopečený koláček, Čokoládomanky či My kluci, co spolu chodíme. Podrobný program představení najdete na www.aslerky.cz.

Divadlo nabízí Sex na vlnách

KDY: 3. října od 15 a 19 hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb, studio d

ZA KOLIK: 150 Kč



Jedna noc, jedno město, několik různých párů. Prvnímu je nabídnuto pět tisíc dolarů za sex v přímém rozhlasovém přenosu. Rocková hvězda odolává svodům fanynky. Striptérka, která neumí tančit, jde na kobereček k šéfovi. Manželka opouští muže, který se honí za kariérou v rádiu… Děje se rafinovaně prolínají a navazují na sebe, takže vzniká zábavný mnohovrstevnatý příběh. Větší část hereckého souboru je kvůli koronaviru v karanténě a divadlo zrušilo představení do 2. října. Ta sobotní by se už měla konat.

Drakiáda se Sovou

KDY: 3. října od 10 do 13 hodin

KDE: Krajinka Cheb

ZA KOLIK: 30 Kč



Všechny příznivce papírových draků zve DDM Sova Cheb na Drakiádu. "V areálu atletického stadionu na levém břehu Krajinky budeme létat vzduchem, těšit se můžete na doprovodný program a báječnou podívanou na obloze. Každý účastník musí mít vlastního draka, vyrobeného nebo koupeného, a provázek dlouhý 15 metrů. Úkolem závodníků je vyletět co nejrychleji, co nejvýše a co nejdéle se udržet ve vzduchu," vzkazují pořadatelé ze Sovy.

Šípková princezna na motivy českých pohádek

KDY: 4. října od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 60-100 Kč



Pohádkový příběh princezny, která (dle sudby) se v den svých osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula společně s celým Růžovým královstvím. Základní motiv této pohádky je doplněný o příběh prince, který se vydává hledat do světa nevěstu, jejíž obraz spatřil v královské obrazárně. Celá inscenace je ozvláštněna scénickým využitím prvků černého a luminiscenčního divadla.