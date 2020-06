Poutní maraton tak trochu jinak

KDY: 20. června od 8 hodin

KDE: Cheb

ZA KOLIK: benefice

Benefiční Poutní maraton pro Hospic sv. Jiří bude letos obohacen o více možností, jak se zapojit. Úroveň domácí účasti představuje možnost sledování běhu Miloše Škorpila a dalších účastníků doma v obýváku a přispění na benefici. Druhá možnost je lokální – absolvování trasy v okolí vašeho bydliště či kdekoli jinde dle vašeho výběru s možností virtuálně závodit s Milošem Škorpilem a s příspěvkem na benefici. Třetí varianta – chebská – je absolvování jedné z doporučených tras v doprovodu ambasadorů a s volným startem před chrámem sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu mezi 8. a 11. hodinou. Všechny trasy lze absolvovat nejen během, ale také pěšky, na koloběžce, na kole či jakýmkoli způsobem nezahrnujícím umělý pohon.

Skalenský pivní běh

KDY: 20. června od 13 hodin

KDE: hrad Vildštejn, Skalná

ZA KOLIK: startovné 390 Kč



Proběhnout se na trase a na každé zastávce vypít dvě piva. Sen určitě mnohých příznivců pěnivého moku. Můžete si ho splnit na Skalenském pivním běhu v sobotu 20. června. Soutěží dvoučlenné týmy v maskách, družstva mohou být mužská, ženská i smíšená. Na trasu se vydávají na vlastní nebezpečí a poté, co prohlásí, že jsou oba soutěžící plnoletí. Po registraci získá tým soutěžní čísla a kartu, do které sbírá razítka. Na předem vyznačené trase pak na každé zastávce vypije dvě piva. Za úspěšnou konzumaci získá razítko. Na trase jsou připraveny i úkoly. Jejich nesplnění znamená trestné body. Pro prvních pět týmů jsou připraveny lákavé ceny. Po ukončení závodu, vyhlášení výsledků a předání cen následuje zábava s kapelou Drsná žízeň.

Exkurze za historií obce Podhradí

KDY: 20. června, sraz v 9.45 na parkovišti u sportovního areálu na vrchu Háj

KDE: Podhradí, Aš

ZA KOLIK: zdarma



Exkurze lesem do Podhradí: Místní rodák a historik vás svým poutavým vyprávěním seznámí s historií Podhradí. Navštívíte kostel Dobrého pastýře, podíváte se na magická místa několikrát vyhořelého a přestavěného hradu Neuberg a vystoupáte do nově otevřené věže. Exkurze bude pokračovat přes Smrčiny a Krásnou zpět do Aš. Trasa bude dlouhá cca 12 kilometrů a povede lesním terénem. Pro méně zdatné je možnost využít z Podhradí autobus.

Turistický den u Bismarckovy rozhledny

KDY: 20. června od 14 hodin

KDE: Bismarckova rozhledna u Chebu

ZA KOLIK: zdarma



15. ročník turistického setkání pod Bismarckovou rozhlednou na Zelené hoře u Chebu. Start a výběr trasy je libovolný, jedná se o dostřednou akci (setkání u ohně pod rozhlednou mezi 14. a 17. hodinou). Špekáčky s chlebem zdarma, nápoje ke koupi. Turistické vizitky a suvenýry k dostání.