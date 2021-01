Až do 24. ledna probíhá v celé republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky, která je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Letošní, 21. ročník bude ale jiný. Kvůli vládním opatřením nemohou tříkrálové skupinky a družiny vyrazit koledovat. Přesto je však možné do charitních mističek přispět a pomoci tak potřebným. V Klatovech bude kasička připravena na následujících místech: Domov pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici, fara v Klatovech, lékárna U Klatovské Madony, Auto Roneš ve Vídeňské ulici, Dobroty u tety Růži, Infocentrum Klatovy, budova finančního úřadu a budova městského úřadu. V Horažďovicích bude k dispozici zde: lékárna Devětsil na náměstí, lékárna Panacea v Blatenské ul., Pekařství Karel Rendl, F-MOBIL, Čerpací stanice Robin Oil, Čerpací stanice BENZINA, Potraviny Mandák, ROSA COMPUTERS. Přispět je možno také na číslo účtu: 66008822/0800. Na oficiálním webu trikralovasbirka.cz je rovněž umístěna on-line kasička.

Projděte se po největší rezervaci

V samém srdci chráněné krajinné oblasti Slavkovský les leží obec Kladská, kde se nachází nejstarší a největší přírodní rezervace v Karlovarském kraji – Kladské rašeliny. Je to ojedinělý soubor horských vrchovištních rašelinišť v nadmořských výškách od 800 do 930 metrů, o celkové rozloze téměř 300 hektarů. Kladské rašeliny se dělí na pět částí, a to na Paterák, Lysinu, Husí les, Malé rašeliniště a největší Tajgu. Rašeliništěm Tajgou prochází 1,6 kilometru dlouhá naučná stezka, která vede po hrázi Kladského rybníka. Po celé délce trasy, vedoucí po dřevěných chodníčcích, jsou odpočívadla s lavičkami, vyhlídky i informační tabule, kde se návštěvníci mohou seznámit například s historií obce Kladská, ale také s rozmanitými rostlinami a zvířaty z rezervace. Na zdejších tabulích si návštěvníci přečtou zajímavé informace. Během zimního období je vstup do rezervace na vlastní nebezpečí. Nicméně nezákonný není. Jen je třeba dávat pozor na namrzlý a zasněžený chodník.

Alfa pokračuje v přímých přenosech

I v novém roce pokračuje plzeňské Divadlo Alfa se sobotními přímými on-line přenosy svých představení. V sobotu od 17 hodin to bude hra Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! Pustit si ji můžete zdarma na YouTube kanále Alfa zírá, odkaz najdete i na webu divadla.

Trhoň nabízí výhled na Brdy

Přírodní park Trhoň se nachází mezi Holoubkovem a Strašicemi. Na severu sousedí s Přírodním parkem Radeč, na jihu se Středními Brdy. Geomorfologicky je součástí Strašické vrchoviny. Dominantou tohoto krajinného komplexu je vrch Žďár (630 m n. m.) s dobře zachovanými valy hradiště knovízské kultury. Ještě známější je však kvůli kamenným polím a mohutným skalním terasám, které nabízejí nevídaný výhled. Z teras Žďáru lze vidět jako na dlani vesničku Hůrky ležící uprostřed přírodního parku a obklopenou ze tří stran řadou vrcholů, kromě již zmíněného Žďáru jsou to například Bábovka a samotná Trhoň. Nejvýchodnější výběžek parku pokračuje až k Cheznovicím.

Jubilejní Hájek

Necelé dva kilometry od České Kubice směrem na Pec pod Čerchovem se nachází Jubilejní hájek, odpočinkové místo, kde najdete památný modřín japonský. Ten se tyčí do výšky více než 42 metrů a obvod kmene je přes 220 cm. Strom je od roku 2003 chráněn. Jubilejní hájek byl vysázen v roce 1928 k připomenutí 10. výročí založení Československa. Z České Kubice vás do něj dovede červené turistické značení.

Homole u Plané

Když vystoupáte na vrch Homole u Plané, ocitnete se 676 m n. m. a otevře se vám výhled na přilehlou část Šumavy, Vlčí horu u Černošína, Sedmihoří, Přimdu, Krasíkov, Slavkovský les, Český les, Dyleň a Rozsochu. Z Plané sem dojdete po silnici směrem na Konstantinovy Lázně, odkud odbočíte na Kříženec a dále půjdete po žluté.