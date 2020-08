Letecký den zve do Chebu

KDY: 22. a 23. srpna

KDE: letiště Cheb

ZA KOLIK: www.leteckydencheb.cz

Víkend bude v Chebu ve velké míře ve znamení velké letecké několikahodinové show, která podle organizátorů nemá hluchá místa. Na západ Čech dokázali přilákat opravdu skvostné hosty a připravili pro návštěvníky řadu novinek. Jedním z největších strojů, které se představí v Chebu, bude obojživelný letoun Consolidated PBY „Catalina“. Diváci v Chebu se mohou těšit i na nejlepší akrobatickou skupinu na světě. Čtyři krásné stroje, čtyři čeští piloti a neuvěřitelná, dechberoucí, adrenalinová show. To bude vystoupení The Flying Bulls Aerobatics Team. Do Chebu se chystá také naleštěný stříbrný krasavec Beechcraft C-45. Podrobnější informace ke dvoudennímu programu najdete na www.leteckydencheb.cz, včetně předprodeje vstupenek. Ke stažení bude i aplikace do mobilních telefonů s podrobným programem.

V Nebanicích se utkají guláše

KDY: 22. srpna od 10 hodin

KDE: fotbalové hřiště Nebanice

ZA KOLIK: zdarma



Gulášofest aneb souboj kotlíkových gulášů se koná v sobotu na fotbalovém hřišti v Nebanicích. Celkem 15 kuchařských týmů poměří své umění ve vaření kotlíkového guláše. O tom, který je nejlepší, rozhodne šestičlenná porota. Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program. Zahraje kapela Drsná žízeň z Lubů, chybět nebudou atrakce pro děti, malování na obličej, soutěž v poznávání značek piv a koření, ochutnávka a prodej regionálních potravin či malý jarmark. Návštěvníci akce mohou vyhrát luxusní pobyt v Resortu Stein pro dvě osoby. Počet návštěvníků je ale omezen na 1000.

Chebolet podpoří opuštěné psy

KDY: 22. srpna od 12 hodin

KDE: Krajinka Cheb

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Po úspěchu loňského festivalu vás Chebské Gurmánství za podpory města Cheb zve na letošní ročník Cheboletu. Koná se v sobotu22. srpna od 12 hodin v chebské Krajince. Na programu budou hudební vystoupení různých žánrů, workshopy a aktivity pro velké i malé. Vstupné je dobrovolné a stejně jako vloni půjde na dobrou věc. Tentokrát se organizátoři rozhodli podpořit němé tváře v psím útulku v Horní Hraničné. Více informací k programu najdete například na facebookové stránce akce.

Skotské hry se konají v Kaceřově

KDY: 22. srpna od 14 hodin

KDE: Kaceřov



V sobotu 22. srpna se od 14 hodin uskuteční Skotské hry. Je to další závod České Highlanders ligy. Závod se bude konat v Kaceřově a zúčastní se i úřadující mistr České republiky Martin Johánek. Závodí se ve vrhu kamenem, hodu závažím do výšky, hodu závažím do dálky, hodu skotským kladivem a hodu kládou. Závody pořádá kaceřovský klub Kačeři, který zároveň zve širokou veřejnost, aby se přišla do Kaceřova podívat na toto netradiční sportovní klání.

Fantom na zámku Kynžvart

KDY: 21. srpna od 21.00

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: www.smsticket.cz; www.fantomnazamku.cz



Představitelé Fantoma Opery zazpívají na zámku v Kynžvartě. Pod širým nebem zazní písně z českých a světových muzikálů v podání hlavních představitelů české verze světoznámého muzikálu The Fantom of the Opera Radima Schwaba a Moniky Sommerové v doprovodu pianistky Sáry Bukovské. Zahraje i Felix Slováček. Těšit se můžete nejen na melodie z Fantoma Opery, ale i na hity z muzikálů Dracula, Sunset Boulevard nebo West Side Story.

Senzační proces dědiců hraběte Jiřího Viléma Valdštejna

KDY: 22. srpna

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: 160 Kč, zlevněné 110 Kč, děti do 6 let zdarma



Kostýmované prohlídky v podání profesionálních herců propojují dva zámky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové: Duchcov a Kynžvart. V sobotu 22. srpna vstoupí návštěvníci do zámku Kynžvart a spolu s průvodkyní se vydají na cestu časem, konkrétně do roku 1890. Během divadelního představení potkáte služebnictvo, hraběnku Antonii Pascalinu, bývalého rakouského diplomata Richarda Metternicha a spoustu dalších historických osobností. Námětem je soudní proces o majetek, jenž po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Přijďte společně oprášit vzpomínky na Senzační proces a bohatý život tehdejší šlechty. Vstupenky stojí 160 Kč, děti a senioři platí 110 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Akce probíhá v rámci projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů.