Roháči zahrají živě ve Velké Hleďsebi

KDY: 24. května od 17 hodin

KDE: kulturní dům Marion Velká Hleďsebe - přenos: www.velkahledsebe.tv

ZA KOLIK: online vstupné dobrovolné

Velká Hleďsebe přináší divákům kulturu až takřka do obýváku díky přenosům koncertů nebo třeba přednášek z kulturního domu Marion. Tentokrát na neděli přijali pozvání Roháči z Lokte. Tímto živým koncertem, který můžete sledovat na www.velkahledsebe.tv; facebooku a živě též na YouTube, chtějí Roháči nejen potěšit své příznivce, ale také připomenout, že letos slaví 45. výročí založení kapely.

Zpívající fontána hraje denně

KDY: denně od 7 do 22 hodin

KDE: kolonáda Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma



Do Mariánských Lázní a na kolonády se pomaloučku začíná vracet život. Kdo se sem vypraví na výlet, neměl by si nechat ujít Zpívající fontánu. Ta hraje denně od 7 do 21 hodin každou lichou hodinu, v 21 a navíc ve 22 hodin včetně projekce s barevným osvětlením. Kromě Hapkovy Hudby pro fontánu nabízí dalších sedm skladeb a tři hrané při zvláštních příležitostech. Do repertoáru byly od letoška zařazeny i dvě písně Karla Gotta – Být stále mlád a Srdce nehasnou, kterou nazpíval se svou dcerou Charlottou.

Retromuseum vás přenese do časů nedávno minulých

KDY: út-ne: 10-17 hodin

KDE: Retromuseum Cheb

ZA KOLIK: 80 Kč, zlevněné 50 Kč



Společně s Galerií výtvarného umění v Chebu, jejíž je pobočkou, se návštěvníkům opět otevřelo i Retromuseum. Základem Retromusea je stálá expozice nacházející se v přízemí a mezipatře budovy, věnovaná designu a životnímu stylu 60. až 80. let. Naprosto reálná prostředí vás přenesou do této doby, můžete si například otevřít skříně, zásuvky, posadit se do křesla a sledovat tehdejší televizi. Vstupné je od 80 korun, senioři nebo studenti pak platí 50 Kč.

Kulturní ostrůvek Rolava

KDY: 22.-24. května od 18 hodin

KDE: koupaliště Rolava Karlovy Vary

ZA KOLIK: 150-350 Kč



První pokoronavirová kulturní akce na Rolavě - Kulturní ostrůvek Rolava - pokračuje i o tomto víkendu. Na programu jsou další tři živé koncerty. V pátek 22. května to bude kapela Cajk - kapela s kořeny v Lokti a pahýly v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Hraje blues, soul, rock a funky - někdy nahlas a jindy zas míň nahlas… Vstupné je 150 korun. V sobotu potěší příznivce Trio Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý = trio českých muzikantských legend… Vstupné je 350 Kč. A program v neděli zakončí Yvonne Sanchez - polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem, která okouzlila obecenstvo po celém světě. Interpretuje jak jazzové standardy a brazilskou hudbu, tak soulové autorské skladby. Vstupné je 250 Kč.