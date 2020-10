Lukáš Pavlásek živě z Horňáku

Kdy: 24. 10. od 19 hodin

Kde: online

Za kolik: zdarma

Nikam! Doma zůstaňte a s námi se pobavte u pořadu Horňák žije. To vzkazují pořadatelé z MDK Sokolov, kteří nenechají kulturu spát, navazují na jarní živá vysílání z domu kultury a připravili podzimní edici streamů, zábavných online večerů se zajímavými hosty. Tentokrát jejich pozvání přijal komik, herec, textař, spisovatel, finalista soutěže StarDance a oblíbený performer pořadu Na stojáka Lukáš Pavlásek (na snímku).

A na co se mohou diváci těšit? „Na Pavláska,“ s úsměvem řekl ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček. Víc prozradit nechtěl, co si prý pro nás připraví, můžeme všichni jen hádat, ale půjde o klasickou Pavláskovu stand-up show. Streamy Horňák žije můžete sledovat na FB Městský dům kultury Sokolov / Sokolovské infocentrum nebo na kanálu MDK (https://www.youtube.com/channel/UClTour-He_J53auALTNqNRg). A pokud to bude možné, MDK Sokolov v nich chce pokračovat. „Chceme, aby lidi byli doma a nikam nechodili. Aby to číslo co nejrychleji spadlo a oni mohli přijít zase za námi. Proto teď my chodíme za nimi,“ vzkázal ředitel Sedláček s tím, že další sobotní hosté se řeší vždy z týdne na týden. V současné situaci není tak jednoduché říct dopředu, kdo přijde. A zůstanou i nadále bez vstupného.

Vyšlápněte si na rozhlednu



Kdy: kdykoliv

Kde: Chebsko

Za kolik: zdarma

Procházky na čerstvém vzduchu máme doporučené, proč se nevydat třeba na Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře u Chebu? Čeká vás tu úžasný pohled na Chebsko, Krušné hory a Slavkovský les. Opravená rozhledna byla otevřena v roce 2005.

K rozhlížení láká i Cibulka

Kdy: kdykoliv

Kde: Sokolovsko

Za kolik: zdarma

I Sokolovští se mohou vydat na rozhlednu. Zajímavým tipem na výlet je bezesporu i rozhledna Cibulka. Nachází se na Šibeničním vrchu u obce Oloví, přibližně v poloviční vzdálenosti mezi obcemi Oloví a Krajková. Vede k ní několik tras, ta nejpohodlnější trasa je od silnice z Krajkové do Studence.

Na Karlovarsku je výhled z Pajndlu



Kdy: kdykoliv

Kde: Karlovarsko

Za kolik: zdarma

A rozhledny do třetice. Zhruba tři kilometry severně od města Nejdku se nachází rozhledna, která je po Klínovci, Blatenském vrchu a Plešivci čtvrtou nejvýše položenou rozhlednou v Krušných horách. Jedná se o rozhlednu Pajndl ležící zhruba 300 metrů na východ od vrcholu Tisového vrchu.

Hoďte se do Pogody se Sandrou

Kdy: kdykoliv

Kde: kdekoliv

Za kolik: 188 Kč

Pokud si naopak chcete užít klidný víkend s hezkou knížkou a zároveň se dobře pobavit, zkuste to se Sandrou Pogodovou a jejím „tatou“. Kniha Hoď se do pogody je k mání v klasické podobě, jako e-kniha, a kdo rád poslouchá, může si ji zakoupit a okamžitě stáhnout i jako audioknihu.