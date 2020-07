Hostem u knížete Metternicha

KDY: 25. července od 18 hodin

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: 300 Kč

O víkendu jste zváni na státní zámek Kynžvart, kde budete hosty u knížete Metternicha. Tentokrát navštívíte i jeho palác ve Vídni. Setkáte se s kněžnou Kateřinou Vilemínou Zaháňskou, paní kněžnou z Babičky Boženy Němcové. Zajímá vás, jestli se někdy kníže Metternich setkal s Beethovenem a jestli měl rád jeho hudbu? Anebo kdy a jak se podávala v knížecí rezidenci káva a čaj? Tak dorazte v sobotu 25. července na Kynžvart a dozvíte se to. Unikátní zlacené nástolníky budou při této příležitosti v zámeckých salonech zářit ve svitu svic. Vstupenky v ceně 300 korun jsou k mání i on-line na www.zamek-kynzvart.eu.

Zažijte neobvyklé noční prohlídky

KDY: 24. a 25. července od 19 do 24 hodin

KDE: kláštery Teplá, Plasy a Kladruby



Kláštery Teplá, Plasy a Kladruby tradičně připravily neobvyklé večerní prohlídky, při nichž si můžete v nasvícených interiérech prohlédnout vybrané části klášterních staveb. Po oba večery bude v Hroznatově akademii kláštera v Teplé otevřeno od 19 do 24 hodin. Připojit se můžete kdykoliv. V interiérech tří největších klášterů západních Čech je pro hravé návštěvníky uschovaná tajenka. Odznak získaný za správné vyluštění části tajenky na jednom místě slouží jako volná vstupenka do dalšího z klášterů po obě dvě noci, abyste tajenku mohli doluštit.

Prožijte aktivní den s jógou

KDY: 25. července od 16 hodin

KDE: koupaliště Dřenice



Aktivní den s jógou, tancem a večerní party v kubánském stylu je připravený v sobotu na Dřenici. Chybět nebudou ani aktivity pro děti – perkusové nástroje, tanec, hry – salsa či bachata.

Noční prohlídka Hauenštejna

KDY: 25. července od 20 hodin

KDE: Horní hrad Haunštejn

ZA KOLIK: dospělí 180 Kč, děti 110 Kč, rodina 520 Kč



Oblíbeným místem výletů je i pro Chebské hrad Hauenštejn. Tentokrát vás hradní pán zve do prostor Horního hradu večer na noční prohlídku. A průvodcem vám nebude nikdo jiný než principál Pouličního divadla Viktor Braunreiter. Tak neváhejte, než bude plno. Můžete se opět těšit na historické mystifikace přecházející místy až v otevřené lži v podání nejoblíbenějšího hornohradského průvodce. Vychází se ve 20 hodin.

Letní bláznění 2020

KDY: 24. a 25. července, od 16 hodin v pátek a od 14 hodin v sobotu

KDE: Krajinka pod chebským hradem

ZA KOLIK: vstupné od 19 hodin 150 Kč, zlevněné 100 Kč



Festival pouličního divadla a nového cirkusu se koná o víkendu v chebské Krajince. Zahájí ho v pátek Chebské pověsti, představení dětí příměstského tábora pořádaného chebským muzeem a KC Svoboda. Po zahajovacím rituálu následuje další program. Podrobný přehled najdete na stránkách Kulturního centra Svoboda Cheb.

Jazz pod hradem - Peter Lipa / Dan Bárta & Illustratosphere / JazzFancies

KDY: 24. července od 17.30

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 450 Kč v předprodeji, 550 kč na místě, 1600 Kč speciální vstupenka pro4 osoby (pouze v předprodeji)



Amfiteátr se otevírá ve 16.30. Koncert zahájí o hodinu později JazzFancies. Od 19.15 vystoupí Peter Lipa a od 21.30 bude pódium patřit Danu Bártovi a Illustratosphere. Jde o náhradní koncert za ten, který se mělkonat 3. dubna v Lidovém domě v Karlových Varech, vstupenky z LDKV platí i do amfiteátru.