Mezi nebem a zemí se ocitnete opět v Mariánských Lázních - akce je zrušena

KDY: sobota 27. června od 13 hodin

KDE: areál plochodrážního stadionu Mariánské Lázně

V areálu plochodrážního stadionu v Mariánských Lázních je na sobotu 27. června připravena tradiční a oblíbená akce Mezi nebem a zemí. Zábavnou formou prezentací, workshopů a ukázek vám organizátoři představí činnost IZS, dobrovolných záchranářů, spolků pracujících s mládeží a zabývajících se volnočasovými aktivitami, sportovních klubů a organizací představujících prevenci rizik, poskytování první pomoci a využití volného času jinak než u počítačů, tabletů a mobilů. Akce se koná od 13 hodin.

The Wild Roots živě v Kynžvartu

KDY: sobota 27. června od 18.30

KDE: Lázně Kynžvart

ZA KOLIK: zdarma



„Korona utichá a my se už chystáme na tenhle koncík v Lázních Kynžvart, našem domově,“ hlásí The Wild Roots. Už se nemůžou dočkat, až opět zahrají před domácím publikem. Jde o posunutý termín akce Svěcení pramenů, která se měla konat počátkem května. Live koncert začíná v sobotu 27. června v 18.30.

Benefiční koncert pro Nemocnici Mariánské Lázně

KDY: sobota 27. června od 19.30

KDE: Kolonáda Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma



Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pořádá Benefiční koncert pro Nemocnici Mariánské Lázně. Zazní: Antoním Dvořák: Mše D Dur "Lužanská"pro sóla, orchestr a smíšený sbor op. 86. Soprán - Eva Müllerová, alt - Lucie Kotlanová Bínová, tenor - Aleš Voráček, bas - Peter Paleček.

Křtiny v parku Boheminium

KDY: sobota 27. června od 14 hodin

KDE: park miniatur Boheminium Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 110 - 160 Kč



Slavnostní křtiny nového přírůstku, malého hříbátka Sofie, se uskuteční v sobotu 27. června v parku miniatur Boheminium. Hrdými kmotry malé Sofie budou Jan Gareth Musil a Jakub Gareth.Organizátoři připravili bohatý program, po celý den budou prezentovat všechny své koníky. Představí nejmenší plemeno koní na světě - American Miniature Horse. A čeká vás spousta další zábavy pro všechny generace.

Promenádní koncert

KDY: neděle 28. června v 11 a 15 hodin

KDE: Kolonáda Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma



TRIO LINDO vás zve na kolonádu v Mariánských Lázních, kde od 11 a 15 hodin odehraje Promenádní koncerty.

Loket žije kulturou

KDY: čtvrtek až neděle 25.-28. června

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 250-550 Kč



Po čtyři dny za sebou nabídne loketský amfiteátr pořádnou porci zábavy, koncerty kapel počínaje, divadelním představením konče. Ve čtvrtek 25. června to bude Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó. Koncert začíná v 19 hodin, vstupné je 250 Kč v předprodeji, 300 na místě. V pátek od 18 hodin bude pódium patřit postupně čtyřem uskupením: Support Lesbiens, Cajk, End Of Scream a Martin Čarný Band. Páteční koncert vás vyjde na 250 Kč v předprodeji, o stovku víc na místě. V sobotu od 21 hodin si na své přijdou milovníci divadla. Zhlédnout mohou Perfect Days s Lenkou Vlasákovou či Janem Dolanským. Vstupenky jsou k mání za 450/550 Kč. A čtyřdenní kulturní přísun zakončí v neděli od 18 hodin Luboš Pospíšil & 5P a Blues Not Dead. Vstupné je 290/350 Kč. Amfiteátr se otevírá vždy hodinu před začátkem a počet vstupenek je omezený na každý den.