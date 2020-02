Masopustní průvod projde Chebem

KDY: 29. února

KDE: sraz masek ve 13.45 u Západočeského divadla

ZA KOLIK: zdarma

Masopustní průvod se ve 14 hodin vydá od divadla na náměstí, kde před radnicí jejich herold požádá o povolení projít městem a pochovat Masopusta. Ten bude pochován na náměstí před muzeem, kde bude rovněž vyhlášena nejlepší maska. V muzeu je od 14 do 16 hodin připraveno masopustní vyhrávání s kapelou Kartáč a bohatý trh masopustních hodů.

Stan & Tony Revival Na Dvorku

KDY: 29. února od 19 hodin

KDE: Club Na Dvorku Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 150 Kč



V sobotu 29. února jste do mariánskolázeňského Clubu Na Dvorku zváni na koncert kapely Stan & Tony Revival. Čeká vás kvalitní rocková zábava v podání této legendy z Mariánek, která nenechá nikoho sedět na židli. Kapela hraje již 20 let muziku 60., 70. a 80. let. Klasický rock (CCR, Deep Purple, The Beatles, Gary Moore, Black Sabbath, Rolling Stones, Eric Clapton, Steppenwolf). Na triku má dvě parádní CD. Vstupné na koncert je 150 korun.

Do LaRitmy míří Monkey Business

KDY: 29. února od 19.30

KDE: LaRitma Aš

ZA KOLIK: 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě



„Dvacet let dobrý, ale voko bere“ neboli Monkey Business vyráží na výroční dvacetiletou šňůru, která bude oslavou jednoho z nejlepších životních stavů člověka, a to je, když má našinec bytelnou kapelu, navíc plnou kamarádů, spoustu skvělých fanoušků, ten stav trvá už dlouhých dvacet let a zdá se, že to ještě hodnou chvíli potrvá. Jedním ze zastavení během tour bude i ašská LaRitma. V sobotu 29. února tu zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Vstupné je 300 korun, pokud si vstupenky pořídíte v předprodeji v ašském infocentru, tak zaplatíte 250 korun.

Dětský maškarní ples

KDY: 29. února od 14 hodin

KDE: hasičská zbrojnice Skalná

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč



Svůj maškarní ples si užijí ve Skalné i děti. Připravena je diskotéka, různé soutěže, cenu si odnese i nejhezčí maska. Dětský maškarák se koná v hasičské zbrojnici. Dospělí platí 50, děti 20 korun a dětské vstupenky jsou slosovatelné.

Hasičská zábava

KDY: 29. února od 20 hodin

KDE: KD Marion Velká Hleďsebe

ZA KOLIK: 200 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Velká Hleďsebe vás zve na hasičský candrbál. Koná se v sobotu 29. února od 20 hodin v KD Marion. Připraven je bohatý program, v němž nebude chybět vystoupení břišních tanečnic ani bohatá tombola. K tanci i poslechu bude hrát Pospolu Band. Vstupenky v ceně 200 korun je možno zamluvit a vyzvednout po domluvě na tel. 778 544 883, budou slosovány o bonusovou cenu.