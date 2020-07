Filmové léto v Sadech Míru

KDY: 2.-5. července od 22 hodin

KDE: Sady Míru Aš

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Hned na začátku prázdnin má do ašských Sadů Míru namířeno Kinematograf bratří Čadíků a vy si díky němu můžete o prodlouženém víkendu užívat filmové léto pod širým nebem. A jaké filmy jsou připraveny? Ve čtvrtek to bude česká komedie Poslední aristokratka. V pátek i děti určitě ocení pohádku Hodinářův učeň. V sobotu se ocitnete Na střeše a v neděli se projedete Afrikou na pionýru. Promítat se začíná úderem 22. hodiny a vstupné je dobrovolné.

Beata Hlavenková a Kapela snů

KDY: 4. července od 17 hodin

KDE: Klášterní zahrada Cheb

ZA KOLIK: vstup je volný



V rámci Léta v Klášterní zahradě je v sobotu na programu koncert Beaty Hlavenkové a Kapely snů. Zpívající pianistka, skladatelka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková je jednou z nejvýraznějších muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem. Na kontě má několik vlastních autorských alb a prestižních hudebních cen, spolupracuje s českými i světovými muzikanty. V říjnu 2019 vydala další album Sně, za které obdržela Cenu Anděl. Jedná se o album písní / zhudebněných básní Bohuslava Reynka, Petra Borkovce a textů Martina Vedeje i vlastních. Vstup je volný.

Pražský žesťový soubor hraje pro Hospic sv. Jiří

KDY: 4. července od 17 hodin

KDE: chrám sv. Miikuláše a Alžběty

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Benefiční koncert pro Hospic sv. Jiří se koná v sobotu 4. července od 17 hodin v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu. Pražský žesťový soubor zahraje skladby J. S. Bacha, G. P. Telemana, G. F. Händla, A. Dvořáka, B. Martinů a C. Orffa. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno právě na provoz chebského hospice sv. Jiří.

Prohlídky kynžvartského zámeckého parku s Lenkou Křesadlovou

KDY: 4. července od 14 do 16 hodin

KDE: státní zámek Kynžvart

ZA KOLIK: 60 Kč, snížené 40 Kč



Park je volně přístupný veřejnosti celoročně, ale jen s průvodcem se návštěvník dozví, kdy byl založen, kým, jak se proměňovala jeho podoba v průběhu staletí, co cenného se v něm dochovalo do dnešních dnů, co představuje péči o zámecký park a třeba před jakými dilematy stojí zahradník, který má parkna starost - příkladem jsou různé pohledy k řešení kůrovcové kalamity smrkových porostů. O tom všem a mnohém jinémbude vyprávět při komentované prohlídce parku Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., přední česká odbornice na historické parky z Národního centra zahradní architektury v Kroměříži.