Kdy: 4., 5., 6., července od 21 hodin

Kde: Hrad Seeberg

Za kolik: 120 Kč

Už tradičně nabídne hrad Seeberg návštěvníkům komentované noční prohlídky s kastelánkou. Tyto prohlídky mají každý rok své téma. Po loňské nejstarší historii hradu, se letos otvírá téma z dob nedávno minulých – období od 2. sv. Války do znovuotevření hradu veřejnosti v roce 1990. Návštěvníci budou možná překvapeni, jaké události hrad v tomto období provázely. Ti, kteří dorazí, si připomenou také undergroundové umělce spojené s hradem a hlavně dobrovolníky z hnutí Brontosaurus, bez jejichž nadšení a spousty práce bychom si hrad možná už neprohlíželi. Kastelánka si pro návštěvníky připravila i zcela neznámé perličky s osudem hradu. Zvídavým návštěvníkům nočních prohlídek ukáže i některé prostory návštěvníkům jinak nepřístupné. Nebude chybět ani kvizová otázka a malá odměna. Na akci je nutná rezervace.

Prohlídky zámeckého parku

Kdy: 4. července od 14 hodin

Kde: Zámek Kynžvart

Za kolik: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti

Park je volně přístupný veřejnosti celoročně, ale jen s průvodcem se návštěvník dozví, kdy byl založen, kým, jak se proměňovala jeho podoba v průběhu staletí, co cenného se v něm dochovalo do dnešních dnů, co představuje péči o zámecký park a třeba před jakými dilematy stojí zahradník, který má park na starost příkladem jsou různé pohledy k řešení kůrovcové kalamity smrkových porostů. O tom všem a mnohém jiném bude vyprávět při komentované prohlídce parku Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., přední česká odbornice na historické parky z Národního centra zahradní architektury v Kroměříži.

Beata Hlavenková a Kapela snů

Kdy: 4. července od 17 hodin

Kde: Klášterní zahrada Cheb

Za kolik: vstup volný

V rámci Léta v Klášterní zahradě je v sobotu na programu koncert Beaty Hlavenkové a Kapely snů. Zpívající pianistka, skladatelka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková je jednou z nejvýraznějších muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem. Na kontě má několik vlastních autorských alb a prestižních hudebních cen, spolupracuje s českými i světovými muzikanty. V říjnu 2019 vydala další album Sně, za které obdržela Cenu Anděl. Jedná se o album písní / zhudebněných básní Bohuslava Reynka, Petra Borkovce a textů Martina Vedeje i vlastních. Vstup je volný.