Zámek Kynžvart

Sobota 6. června a neděle 7. června

Celorepubliková akce zaměřená na otevírání parků a zahrad se uskuteční také na zámku Kynžvart. Víkend otevřených zahrad přiblíží veřejnosti význam parků a zahrad z hlediska vegetačního i kulturněhistorického. Návštěvníci Kynžvartu si budou moci prohlédnout areál druhého největšího zámeckého parku v Čechách. Zámecký park je sice přístupný celoročně a bez vstupného. Nyní ale budou mít návštěvníci možnost využít průvodce, který jim řekne mnoho z doby vzniku parku, o jeho proměnách, o tom, jaké s ním mají v Kynžvartu záměry, co se v něm děje a co vlastně znamená péče o park. „Tématické prohlídky se uskuteční přímo pod korunami stromů v oba dva dny v 11 hodin, 13, hodin a v 15 hodin,“ informoval kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink. V sobotu se pak zájemci mohou zúčastnit zajímavé přednášky. „V současné době je park těžce zasažen kůrovcovou kalamitou, její řešení není jednoduchým úkolem. Co všechno znamená poškození kůrovcem, se návštěvníci dozví od Tomáše Fialy v sobotu od 15 hodin,“ dodal kastelán.

Cyklovýlet s knihovnou

sobota 6. června, sraz ve 13 hodin

Na cyklovýlet s chebskou městskou knihovnou do Nebanic mohou v sobotu 6. června vyrazit více i méně zdatní cyklisté. Chebská knihovna je zve již na 2. ročník této akce. „Poprvé jsme cyklovýlet s knihovnou uspořádali vloni v rámci celoroční série ´30 dobrých skutků knihovny k výročí sametu´. Projeli jsme místy, kudy vede státní hranice. Atmosféra byla výborná, tedy hned také bylo jasno, že se na kolech nevidíme naposledy. Neváhejte ani vy,“ vyzývá k účasti ředitelka knihovny Martina Kuželová. Sraz je ve 13 hodin v ulici Slavice na sídlišti Zlatý vrch, u lávky nad Ottovým jezem.

V Nové Vsi budou opět k vidění řemesla

Retrovíkendy plné zajímavostí chystají pro návštěvníky na statku v Nové Vsi na Chebsku po celé letošní léto. Návštěvníci se budou moci seznámit například s historií hrázděnky, ve které se akce bude konat. Své řemeslo představí třeba šperkařka, nožíř, kovář nebo tkadlena. "Statek číslo 8 v Nové Vsi u křižovatky je kulturní památkou, patří mezi dochované chebské hrázděnky," sdělila organizátorka akce Václava Haňáková. Proto jsme se rozhodli se zpřístupnit statek kolemjdoucím každý víkend během léta a podzimu letošního roku vždy od 12.00 - 18.00 hodin a nabídnout jim prohlídku hrázděnky. Návštěvníci se budou moci podívat do atelieru, kde nahlédnou pod ruce kováři, nožíři, ale také zhlédnou výrobu šperků. O tajemství svého řemesla se podělí tkadlena, která umožní zájemcům vyzkoušet si třeba předení," poznamenala.