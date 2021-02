Přímý přenos muzikálového koncertu 4XM, jehož program budou tvořit nejlepší čísla z čtveřice amerických muzikálů – legendárních Hair, muzikálu Rent z prostředí newyorských bohémů 90. let, slavného a v Plzni velmi oblíbeného Probuzení jara (Spring Awakening) a novinky Fun Home, plánuje na sobotu 6. února Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Česká premiéra posledního jmenovaného díla se měla odehrát v režii Lumíra Olšovského letos v únoru. Uvedení emotivního díla však muselo být odloženo o rok, tedy na únor 2022.

„Abychom tento nezbytný krok našim divákům a fanouškům alespoň částečně vynahradili a zároveň je s u nás prozatím neznámým muzikálem Fun Home seznámili, připravili jsme koncert 4XM, během něhož vystoupí mladí členové muzikálového ansámblu za doprovodu orchestru řízeného nejen dirigentem Daliborem Bártou, ale také dosud ‚pouze‘ hercem Pavlem Režným,“ odkrývá záměr koncertu dramaturg souboru Pavel Bár.

Koncert se uskuteční od 19.00 na Malé scéně DJKT a jeho přímý přenos mohou nejen fanoušci plzeňského muzikálu sledovat na YouTube kanálu DJKT. Plánovaná délka koncertu je 100 minut.

Koncert mohou zájemci sledovat zde: https://youtu.be/zRGwgc7Tbp4.

Po stopách spisovatelů v lázních

Stezku spisovatelů mohou projít návštěvníci a obyvatelé Mariánských Lázní. Na zhruba 1,5 hodinovém okruhu po celém městě je rozmístěno jedenáct panelů. Informace například o Miroslavu Horníčkovy, Martu Twainovi, Theodoru Lessingovi, Jaroslavu Seifertovi nebo Johannu Wolfgangu von Goethe najdou lidé na místech, kde tito slavní umělci pobývali, léčili se a tvořili svá díla. Zájemci se dozví nejen, kde to měli v Mariánských Lázních rádi, ale dozví se užitečné informace o jejich díle, životě a nechybí ani zajímavé perličky. V rámci trasy mohou účastníci vypracovat i kvíz, který je volně stažený na webových stránkách Mariánských Lázní. Trasa je vhodná i pro studenty literatury, kteří jí v době distanční výuky jistě uvítají. Svůj vlastní panel má ve městě také spisovatel Vladimír Páral, který v Mariánských Lázních žije. ´Jeho´ panel je umístěn v lázeňském parku pod výrobnou oplatek, kde je po něm pojmenovaná i lavička. Panel J. W. Goetha najdou, kde jinde než na Goethově náměstí.

HoP a ŠaVani živě z Pivotečky

Máte rádi folk a country a stýská se vám v téhle zvláštní době po koncertech? Přeneste si kus živé muziky k sobě domů. Plzeňská skupina HoP a ŠaVani zahraje v pátek živě z klubu Pivotečka. Uslyšíte písně z vlastní tvorby, ale také známé melodie. Přímý přenos začne v 19 hodin na YouTube kanále Pivotečka Stream a uskuteční se v rámci multižánrového festivalu Hrajeme!tečka, který odstartoval minulý týden písničkář Michal Willie Sedláček. V příštím týdnu se můžete těšit na plzeňskou sestavu The Dixie Hot Licks.

Naučná stezka Pošumavím

Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví začíná před zámkem v Chanovicích, dále vede přes jeho park a lesy, až vás zavede k rozhledně na Chlumu a ke skanzenu lidové architektury. Trasa je okružní a dlouhá okolo dvou kilometrů. Na devíti informačních tabulích se dozvíte zajímavosti o místní přírodě, rostlinách, živočiších nebo o obnově lesa či myslivecké činnosti.

Z vyhlídky je vidět až k Novému Sedlu

Zapomenutou vyhlídku Chodaublick zpřístupnil veřejnosti v srpnu roku 2014 Hornický spolek Solles. Ze skalního výběžku lze dohlédnout přes celý Chodov až k Horám, Vintířovu, Novému Sedlu a Karlovým Varům. Vyhlídku najdete na vrcholku Liščího kopce – Föllerbergu pojmenovaného podle velkého množství bramborových polí.

Zahrada zámku je krásná i v zimě

Kolem zámku Kynžvart se rozkládá jeden ze skvostů, anglický park. Ten založil slavný vídeňský dvorní zahradník Riedl. Toho nádherné krajinářské dílo patří mezi největší zámecké parky v republice. Návštěvníci mohou vidět zahradní rybník, ptačí alej nebo kamenný památník Obelisk.

Z Čermné až na Šumavu

Krásný výhled na vrcholy Šumavy a Českého lesa se vám za pěkného počasí naskytne z nízké dřevěné rozhledny na kopci zvaném Křemel na kraji obce Čermná u Staňkova. Zdejší vyhlídka vznikla v roce 2012 a od té doby ji často navštěvují zejména místní obyvatelé.

Krajinou bitvy u Třebele

Vydejte se na výlet do malebného okolí Černošína. Na téměř 8 km dlouhé trase z Třebele do Dolní Vísky u Olbramova se na sedmi informačních tabulích seznámíte s památnou bitvou císařského a švédského vojska, která se zde odehrála v roce 1647. Kromě toho se dozvíte o vývoji zdejší krajiny od pravěku do novověku, o tom, jak se zde pálilo dřevěné uhlí nebo o těžbě nerostných surovin. Na několika místech dodnes najdete pozůstatky polních opevnění.