Tento víkend přinese opět řadu zajímavých akcí. Některé z nich jsme pro vás vybrali. Napříč západními Čechy se tak můžete inspirovat našimi tipy.

Divadlo J. K. Tyla připravuje komedii Vánoce na poušti s Martinem Stránským v roli stárnoucího rockera. | Foto: archiv DJKT

Plzeňský kraj

Rocker Stránský se zpívání nebojí

Světová premiéra komedie Vánoce na poušti, která vznikla přímo pro soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni, se v sobotu odehraje na jevišti jeho Nové scény. V hlavní roli stárnoucího rockera se v inscenaci autorů Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše představí herec a dabér Martin Stránský, kterého diváci na jeviště opět uslyší i zpívat. Komedie sleduje příběh dvou kamarádů z české rockové skupiny Tataturk, která byla kdysi stejně slavná jako kapela Lucie. Přestože se po ní nyní slehla zem, je stále populární v totalitním Turkmenistánu. „Hra ukazuje, co hudba dokáže. V našem případě povzbuzuje opozici a je součástí revoluce v Turkmenistánu,“ říká režisérka Natálie Deáková. „Rockovou hudbu mám moc rád, což je dané i tím, v jaké době jsem vyrůstal. Znám navíc spoustu muzikantů, kteří tuhle hudbu dělají,“ říká Stránský, který se představí netradičně s dlouhými blonďatými vlasy. Se zpíváním má zkušenosti díky hostování v muzikálech. „Zpívání v muzikálu a v činohře je jiné, tady mám navíc v ruce kytaru. Není to úplně jednoduché, protože to není můj obor, ale nebojím se toho,“ dodává Martin Stránský. Kamaráda z kapely hraje Zdeněk Hruška, inscenace přivede na jeviště také Jaroslava Matějku, Moniku Švábovou či Pavla Pavlovského. Další reprízy se uskuteční 26. října a 9. listopadu.