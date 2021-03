I když se premiéra představení Jak si Míša hledal kamaráda odehraje za zavřenými dveřmi Divadla Alfa, diváci o ni nepřijdou. Plzeňský soubor totiž novou hru odvysílá zítra od 17 hodin v živém streamu na YouTube kanálu Alfa zírá.

Příběh pro nejmenší diváky od 3 let napsala Vlasta Špicnerová, režisérem je dlouholetý umělecký šéf souboru Tomáš Dvořák. Pro Alfu je to už druhá premiéra vysílaná živě ze zavřeného divadla, v prosinci se tak odehrálo Putování dobrého Hanse Böhma Evropou.

Novinka o medvídku Míšovi bude na kanále Alfa zírá ke zhlédnutí pouze v době přímého přenosu, další živý stream tohoto představení plánuje divadlo na 17. dubna. „Stejně jako v případě předchozí premiéry považujeme přímý přenos jen za jakousi ochutnávku naší novinky, hodně nám chybí kontakt s dětmi v hledišti a jejich reakce. Hned jak bude možné divadlo otevřít, plánujeme Míšovi uspořádat premiéru před diváky,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Hlavní hrdina příběhu, medvídek Míša, bydlí s maminkou a tatínkem v útulném, čistém domečku a je mu moc dobře. Tedy – ne tak docela. Chybí mu kamarád, kterého by mohl mít rád a s nímž by si hrál… Kde ho hledat? Cože, u kontejnerů? No ovšem! Může se tam totiž objevit světem protřelý a dobrodružstvím i špínou čpící medvěd Alfons, který Míšu okouzlí, a kdo ví, třeba se z nich stanou opravdoví kamarádi…

Z Pivotečky zahrají Crimson Fields

Parta plzeňských muzikantů Crimson Fields zahraje dnes večer živě v rámci cyklu Hrajeme!tečka. Kapela představí kusy z vlastní tvorby i hity převzaté od Foo Fighters, Jimmyho Hendrixe nebo Vladimíra Mišíka. Událost sledujte od 19 hodin na YouTube kanále Pivotečka Stream.

Výšlápněte si k Vysokému kameni

Na polovině cesty mezi městy Luby a Kraslice se nachází přírodní památka Vysoký kámen. Jedná se o křemencový masiv, který z dálky připomíná hradní zříceninu. Přírodní památka je chráněna už od roku 1974 a nachází se u státních hranic s Německem u osady Kámen. Rozloha chráněného území je 3,6 hektaru. Důvodem ochrany je zachování geologicky a esteticky významného skalního útvaru, který vznikl ve čtvrtohorách. Na vrcholu skalní věže se nachází vyhlídka, ze které můžete spatřit krajinu Kraslicka, Lubska i sousedního Německa. Mimo jiné je odtud vidět část Krušných hor, Smrčin a Českého lesa. Ornitologové tu dokonce do roku 1995 pozorovali hnízdění výra velkého. Vysoký kámen patří do přírodního parku Leopoldovy Hamry. V době prvohor byl součástí pevniny oddělující Severní moře s mořem na území dnešních severních Čech. Vytvořily se tady břidlicové usazeniny, které obsahují dobře štípatelnou břidlici. Ta se tu i těžila. Skály jsou přístupné celoročně bez omezení.

Družba nabídne večer plný jazzu

Další pořad ze série živých vysílání z klatovské Družby zprostředkuje koncert s hudební kapelou Crimson Town Players. V sobotu si tak můžete užít večer plný jazzu, blues, rocku a funku. Tříčlenné uskupení zahraje originální písně i jazzové melodie. Událost naladíte od 19 hodin na webu či facebooku MKS Klatovy.

Rokycanská knihovna nabízí novinky

O hudebních novinkách i právě vydaných knížkách pro děti se dozvíte více. Prostřednictvím aktuálního webu knihovny v okresním městě (www.rokyknih.cz) a nechybí tu ani upozornění na připravení dvou knih pro malé čtenáře. Budou k mání ve výdejovém okénku.

Po Plané se skřítkem Všudybýlkem

Vydejte se na špacír po Plané se skřítkem Všudybýlkem. Vycházka začíná na náměstí. Víte, co se nachází v domě č. 56 v rohu náměstí a kolik tabulek skla je v jeho oknech? Nebo kolik soch se nachází na budově radnice a v parku u školy? Jaké zvíře přebývá ve staré kamenné kašně a jak vysoká je věž kostela Nanebevzetí Panny Marie? Trasa končí opět na náměstí a její účastníky nemine odměna. V budově městské knihovny stačí zazvonit na zvonek č. 4 a nechat se překvapit. Celou trasu skřítka Všudybýlka a jeho soutěžní úkoly najdete na facebookové stránce Městské knihovny v Plané. Akce určená dětem vznikla v režii Městské knihovny v Plané při příležitosti výročí 770 let od založení města.

Vitaminy lékařům a zdravotníkům

Chcete v těchto dnech potěšit zdravotníky? Zapojte se do akce Vitaminy lékařům a zdravotníkům, kterou organizují informační centra v regionu. Stačí donést dobroty a pracovníci infocenter je předají do nemocnic. V informačním centru v Domažlicích a ve vestibulu MKS Modrá hvězda ve Kdyni jsou v pracovní dny od 8 do 15 hodin, v poběžovickém MKIS pak vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.

Kynžvartský kámen má na sobě žlábky

Přírodní památka Kynžvartský kámen je asi 5 metrů vysoký blok homolovitého tvaru, jehož oblé stěny jsou zbrázděny výraznými žlábky. Tento útvar je produktem podpovrchového zvětrávání a představuje odolnější jádro horniny, která se na povrch dostala až po odnosu okolních zvětralin.