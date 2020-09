Kdy: 29. srpna od 18 hodin

Kde: zámek Kynžvart

Za kolik: 300 Kč

„Hosté se přenesou do centra rakouské monarchie, kde kníže Klemens von Metternich zastával nejprve svůj ministerský a později kancléřský úřad,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. Kromě samotného knížete se návštěvníci setkají s Kateřinou Vilemínou vévodkyní Zaháňskou neboli 'paní kněžnou' z Babičky Boženy Němcové. Návštěvníci se dozvědí, zda se ve Vídni mohl rakouský kancléř potkat s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem a jestli někdy slyšel jeho hudbu. Zlatým hřebem nočních prohlídek ale zůstávají unikátní nástolní ozdoby, které kancléř a jeho syn Richard dostali od francouzského krále Ludvíka Filippa, od měst Brusel a Paříž.

„Ve společenském sále zámku je instalována banketní tabule pro čtyřiadvacet osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou, která symbolizuje zlatou tabuli olympské hostiny. 10. září 1835 se na Kynžvartu totiž konal honorární banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., kterého hostil státní kancléř Metternich,“ řekl Ondřej Cink. Ve schodišťové hale bude hostům podáván aperitiv a řeč bude i o dvorní etiketě, zasedacím pořádku nebo o přípravě zmrzliny a podávání dobových dezertů.

Noční komentované prohlídky se v zámku Kynžvart uskuteční už v sobotu 29. srpna od 18 hodin a budou pokračovat každou celou hodinu až do 22 hodin.

Milovníci vína se mají na co těšit

Kdy: 29. srpna od 11. do 22. hodin

Kde: Mariánské Lázně Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý ročník festivalu vína se uskuteční v Mariánských Lázních. V sobotu 29. srpna na mariánskolázeňské kolonádě představí svojí produkci osmnáct výhradně tuzemských vinařství. Zastoupena budou jak menší, tak větší vinařství.

Díky pestré soupisce vinařů budou k dispozici prakticky všechny druhy vín, které se v našich podmínkách produkují. Kromě vinařských stánků se mohou návštěvníci těšit na food zónu, rozhovory s vinaři nebo zajímavý kulturní program. Celé odpoledne bude hrát Cimbálová muzika Štěpána Hanuše. Ve večerních hodinách pak vystoupí dixielandová kapela The Dicie Hot Licks. Festivalem bude provázet moderátor Luděk Holý. Vstupné na akci je zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za cenu sto korun. Akce se koná od 11. hodin do 22. hodin.

Ti, kteří nemohou dorazit za vínem do Mariánských Lázní, mají šanci vyjet také do Aše. I tady se bude konat akce, která se bude věnovat vínu. Pátý ročník akce Ašské sklepy začíná v areálu Kulturního centra LaRitma ve 14 hodin. Chybět nebude ochutnávka moravských vín, specialit na grilu a samozřejmě ani bohatý kulturní program. Na odpolední část je vstupné zdarma. Večer bude následovat taneční zábava.

Co vyprávějí sochy v parcích ve Františkových Lázních?

odjezd v sobotu 29. srpna ve 13.26 z ČD Cheb

Městská knihovna Cheb vás zve na odpolední netradiční procházku františkolázeňskými parky a zároveň detektivní pátrání s průvodkyní Petrou Matějkovou. „Víte, kde stál pomník císařovny Sissi? Kolikátá soška Františka zdobí park? Jaké byly proměny pomníku Boženy Němcové i padlým ve světových válkách? Informace, které jinde neuslyšíte!“ láká Lenka Čoláková, vedoucí studovny a čítárny. „A ještě info pro případné nedochvilné zájemce o naši výjimečnou akci netradiční procházku františkolázeňskými parky: odjezd vlaku z Chebu je v 13.26 hodin,“ dodává ředitelka Martina Kuželová.

Jak se zachránil zničený hrad

hrad Seeberg, Poustka sobota 29. srpna od 21 hodin

V sobotu je připravena letošní poslední prázdninová noční prohlídka hradu Seeberg s kastelánkou. Každý rok mají své téma, letos zní: Jak se zachránil zničený hrad, a podíváte se do dob nedávno minulých období od 2. světové války do znovuotevření hradu v roce 1990. Toto období bylo pro hrad téměř likvidační, díky nadšení skupiny dobrovolníků, kterým nebyly osudy kulturních památek lhostejné, mělo šťastný konec. Návštěvníky možná překvapí, jaké události hrad v tomto období provázely. Je nutná telefonická rezervace na číslech 351 011 990 / 607 878 398 nebo e-mailem seeberg@muzeumfl.cz. Vstupenky stojí 120 korun.