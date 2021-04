Podívejte se a nechte se inspirovat našimi tipy napříč Plzeňskem i Karlovarskem. I v dnešní době vládních nařízení můžete zažít kulturu nebo poznat krásy vašeho okolí.

Z loutkového představení Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! | Foto: archiv Divadla Alfa

Bohatý program na kanálu Alfy

Bohatý program na svém YouTube kanálu připravilo na Velikonoce plzeňské Divadlo Alfa. V sobotu od 17 hodin se představí hosté z Naivního divadla Liberec se záznamem pohádky o Budlínkovi, který bude možné zhlédnout do 10. dubna. Na Velikonoční pondělí potěší nejmenší diváky od 2 let, ale i jejich rodiče či prarodiče představení Alfy o cestě chlapce Kryštofa a malého tučňáka Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! Divadlo do čtvrtka zpřístupnilo také záznam svého dalšího představení Umanutá princezna. Z webu divadla divadloalfa.cz k němu lze stáhnout omalovánky.