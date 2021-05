Ve slavnostním duchu se o víkendu uskuteční tradiční Svatojanská pouť v Nepomuku na jižním Plzeňsku, za několik dní totiž uplyne 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého. Pouť se sice odehraje opět bez atrakcí, i tak její program nabídne řadu zajímavých akcí.

V sobotu ve 12 hodin bude v Nepomuku odhalena a požehnána socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy. Jedná se o více než sto let starou sochu, která byla náhodou objevena v roce 2019 zakopaná v zahradě Psychiatrické léčebny ve Lnářích.

Na YouTube bude možné sledovat program v kostele sv. Jana Nepomuckého. V 17 hodin začne večerní mše svatá ze svátku sv. Jana Nepomuckého, v 18.30 hodin divadelní představení Mučedník a od 19 hodin Svatojánské večerní chvály.

V neděli budou na náměstí v Nepomuku připraveny od 9 do 15 hodin trhy. Jedním z hlavních bodů bude v neděli od 10 hodin hlavní poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého. „Za účasti všech českých a moravských biskupů ji bude sloužit kardinál Dominik Duka. Bez diváků se pak odehraje Modlitba ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií,“ uvedl vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku Pavel Motejzík. Koncert začíná v 16 hodin a stejně jako hlavní mši jej bude živě přenášet TV Noe. Kompletní program najdete na webu nepomuk.cz.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vysílá on-line Věc Makropulos. Na své si přijdou i nejmenší diváci

Divadelní fanoušci se mohou těšit na další zajímavou nabídku představení, která mohou zhlédnout u sebe doma. Projekt Divadla J. K. Tyla První řada u Vás doma byl spuštěn v únoru a zatím do něj bylo zařazeno třináct inscenací, jež byly natočené speciálně pro tato vysílání. Představení je možné sledovat od začátku akce do půlnoci daného dne po zakoupení vstupenky na portále GoOut. V sobotu 15. května od 19 hodin si diváci mohou pustit poprvé z plzeňského jeviště Janáčkovu operu Věc Makropulos. Opera na motivy známého díla Karla Čapka měla být uvedena v režii ředitele divadla Martina Otavy a v hudebním nastudování Norberta Baxy v říjnu minulého roku. Bohužel uzavření divadel způsobilo, že ještě neměla příležitost představit se divákům. Kvůli přísným protiepidemickým nařízením byla opera natočena v poloscénické úpravě s orchestrem usazeným na jevišti, aby mohl být dodržen dostatečný odstup mezi jednotlivými hudebníky. Divadlo myslí také na své nejmladší diváky a na neděle 16. a 30. května připravilo své nejúspěšnější dětské inscenace. Nejprve mohou zhlédnout činoherní pohádku Povídání o pejskovi a kočičce a pomoci tak Kláře Kuchinkové, Janu Maléřovi a Jaroslavu Matějkovi upéct dort, umýt podlahu nebo zašít kaťata. Vstupenky se dají zakoupit do spuštění vysílání, začátek dětských inscenací je v 10.00, ostatních v 19.00. Záznam je přístupný vždy až do půlnoci daného dne.

Rozhledna Háj je vysoká 34 metrů

Rozhledna Háj u Aše je nejzápadněji položená vyhlídková věž v České republice. Stojí na stejnojmenném vrchu Háj, který je nejvyšším vrcholem české části pohoří Smrčiny ve výšce 758 metrů nad mořem. Věž je vysoká 34 metrů a je poskládaná ze žulových kvádrů. Jedná se o další z celkem tří takzvaných Bismarckových rozhleden, které se v Čechách nalézají. Slavnostně otevřena byla v roce 1904. Zajímavostí je, že v roce 1901 získal návrh vzhledu rozhledny na umělecké výstavě v Drážďanech zlatou medaili. A stavba rozhledny vyšla tehdy na čtyři tisíce zlatých. V 60. letech 19. století vybudovali ašští nadšenci v čele s Jiřím Ungerem na původně holém a nevzhledném kopci odpočinkovou zónu s lesním parkem, který se stal chloubou Ašska.První záměr postavit zde i rozhlednu se objevil v roce 1874, ale tehdy se nepodařilo získat dostatečné množství finančních prostředků. Další Bismarckova rozhledna se nachází u Cherbu a u Děčína.

Hruškowicz živě z Konstantinek

Bluesrocková skupina Hruškowicz zahraje dnes od 20 hodin živě z Konstantinových Lázní. Veselá partička z Plzně v čele s Tondou Hruškou zakončí sérii přímých přenosů, u kterých můžete být prostřednictvím facebookové stránky Kulturní Konstantinky. Další koncerty tady plánují už pod širým nebem a s účastí diváků. Například 5. června přijede do Konstantinek Xavier Baumaxa a Anatol Svahilec.

Havel a Šarlatán u vás doma

Moje kino live. To vám zprostředkuje skvělou filmovou podívanou přímo do vašeho obýváku. Na stránce Městského kulturního střediska Modrá hvězda Kdyně (www.mkskdyne.cz) můžete zakoupit virtuální vstupenky na promítané filmy. Dnes od 20.30 hodin můžete zhlédnout snímek Havel, zítra Šarlatán a v neděli Divoká stvoření jižních krajin,o životě v divočině pohledem šestileté holčičky.

Rozhlédněte se po Doupovských horách

Vydejte se na vrch Bučina u obce Kyselka, kde stojí 13 metrů vysoká rozhledna Bučina, používaná dříve jako vojenská pozorovatelna. Už na konci 19. století ji dal vystavět Heinrich Mattoni a dnes si z ní můžete užít výhledy na Ohři, Krušné hory a Klínovec, Doupovské hory a zříceninu Andělská Hora.

Zajeďte si k vyhlídce u Medardu

Do Habartova nedaleko Sokolova by měli vyrazit milovníci nádherných výhledů. Nad jezerem Medard, které je bývalým lomem, se na jednom z nejvyšších míst v oblasti nachází vyhlídka Masák. Ta dostala jméno podle přístřešku ve tvaru houby. U vyhlídky se dá zaparkovat.