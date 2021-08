Velkým svátkem fanoušků neworleanského jazzu je Mezinárodní dixielandový festival Plzeň v polovině léta, jedna z největších akcí svého druhu v republice. Letošní 6. ročník se koná o víkendu.

Sobotní program zve od 15 hodin do zahrady společenského domu Měšťanská beseda. Nedělní program však směřuje dixieland tam, kde vznikl: na ulici. Plzeňská Riegrova ulice se pro celý den přemění na neworleanskou Bourbon Street. Oba festivalové dny zahájí vždy ve 14 hodin u katedrály sv. Bartoloměje New Orleans Parade, průvod všech kapel, tanečníků a kolemjdoucích.

„Pozvali jsme zahraniční kapely, které loni kvůli pandemii nemohly vycestovat ze svých zemí. Dále vystoupí náš Pilsner Jazz Band a též plzeňští The Dixie Hot Licks, skvělá kapela Brass Band Rakovník, Letenský dixieland, J. J. Brassband a několik dalších souborů,“ zve promotér festivalu Jindřich Jindřich.

Vstup na oba dny je volný, ale fanoušci budou moci festival podpořit zakoupením VIP-vstupenky či dobrovolným příspěvkem. Více na www.dixielandfestival.cz.

Industry Open zve opět na vyjížďku

Na další akce zve o víkendu Industry Open, letní festival pro milovníky industriálu a průmyslových památek. V pátek nebude od 10 hodin chybět prohlídka nové sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice. V sobotu a v neděli vyjíždí v 10 hodin z hlavního nádraží v Plzni vlak do depa kolejových vozidel Českých drah, v neděli od 17 hodin je připravena Procházka po stopách plzeňského průmyslu. Součástí festivalu jsou také výstavy Plzeň pod zemí v Pivovarském muzeu a Industrial Magic na nádvoří Prazdroje.Více na industryopen.cz.

Pro klášter zazpívá Střihavka

Večer pro klášter v Chotěšově nabídne v sobotu vystoupení skupin Ocho Rios, Hrajem? a od 20 hodin Kamila Střihavky a kapely Leaders. V 16 hodin začne přednáška architekta Jana Soukupa o rekonstrukci kláštera. Připraveny jsou prohlídky kláštera, a to i běžně nepřístupných prostor a program pro děti. Areál bude otevřený od 15 hodin. Vstupné 100 korun se platí na místě.

Víkend symčců a kovadlin

V rámci Letního barokního festivalu Plzeňského kraje pořádá Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví v Plasích akci s názvem Víkend smyčců a kovadlin. Po tři dny budou návštěvníci od 11 do 17 hodin sledovat ukázky kovářského řemesla, v 11, 13 a 15 hodin začínají komentované prohlídky Hospodářského dvora. V sobotu v 17 hodin začne koncert Bennewitzova kvarteta. Na ten je vstupné dobrovolné, na ostatní program je vstup zdarma.

Anenská pouť dorazí do Plané

Kolotoče a houpačky dorazí v sobotu do Plané na Anenskou pouť. Na náměstí Svobody budou trhovci prodávat perníčky, cukrovou vatu, pražené mandle, balónky i dárky z pouti. Samozřejmě nebude chybět tradiční občerstvení s klobásou a pivem. Večer zahájí rocková kapela Natural a na závěr dne zahraje oblíbená Vypsaná fixa. Ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie přijede s Divadélkem Nána známá loutkářka Milena Jelínková. Vladimír Sosna pak nabídne dětské tvůrčí dílny Loutka z odpadu.

Lázeňská struna zve na country

Nejstarší festival v Konstantinových Lázních má country folkovou barvu a uskuteční se již po devatenácté. Na open air scéně u kulturního domu vystoupí v sobotu od 14 hodin kapely Nezmaři, Devítka, Ondřej Fencl a Hromosvod, Oskar Petr Band – Vzpomínka na Marsyas a Cop. Plné vstupné činí 350 korun.

Vranov slaví 390 let od založení

Oslavy 790 let od založení Vranova nabídnou v sobotu od 10 hodin bohatý program. Na fotbalovém hřišti se můžete těšit na Amatovku, SilverTeam Cheerleaders, hudbu Explozet Rocku, večerní zábavu s kapelou Pády a dětské atrakce.

Štíty stříbrného lva ve Velharticích

V celém hradním areálu ve Velharticích se o víkendu uskuteční oblíbená akce Štíty stříbrného lva. Pro návštěvníky bude připraven pestrý program, který umožní dětem i dospělým zažít každodenní život na hradě ve 14. století. Skupina Living history Via Bohemica ukáže repliky středověkého vybavení. Připraveno bude stanové ležení v areálu hradu s dobovým vybavením šlechtických stanů, na horním nádvoří bude fungovat středověká kuchyně. Jezdci na koních předvedou návštěvníkům, co musel kůň rytíře umět. V sobotu od 20 hodin se uskuteční prohlídky večerního hradu. Vstupenky na tyto prohlídky je vhodné zakoupit předem on-line.

Výstava denivek v Nýrsku

Výstava zahradních trvalek denivek se uskuteční tuto sobotu a neděli v moštárně v Nýrsku. K vidění budou různé odrůdy velkokvětých denivek v rozličných barevných kombinacích. Tyto květiny, ale také tulipány, kosatce, gladioly či okrasné česneky bude možné na akci zakoupit. Po celou dobu bude také zajištěno odborné poradenství. Během výstav navíc její pořadatel Pavel Nový dává návštěvníkům ochutnávat květy denivek. „Všechny části této květiny jsou jedlé a používané v kulinářství, tedy jejich kořínky, listy, ale nejchutnější jsou květy, které se dají jíst i syrové,“ říká Nový. Výstavu je možné navštívit oba dny vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Bělá nad Radbuzou zve na country

Město Bělá nad Radbuzou zve k poslechu folkové, countrya trampské hudby do nově zrekonstruované stodoly na festival Country ve stodole. Akce začíná v sobotu ve 14:30. Vystoupí Lenka Slabá Triolla, Miroslav Paleček, VanSwing, High Grass, Frýda & Company a Pavlína Jíšová s Bababandem. Vstupné na místě je 100 korun.

Zábava dorazí do Pocinovic

Tělovýchovná jednota Sokol Pocinovice srdečně zve všechny občany na Pouťovou zábavu, která se koná v sobotu od 20 hodin ve sportovním areálu. K poslechu a samozřejmě k tanci zahraje pop-rocková hudební skupina To Nic.

Hrádecký den s vínem

Hrádecký den s vínem je přichystaný na poslední červencový den. Dějištěm bude letní kino, kde se na malé scéně představí několik hudebních těles různého žánru. Po zahájení zahraje Kozleranka, od 16.30 Cimbal music, v 19.00 Lords a ve 21.30 Tanker. Návštěvníky ovšem čeká i prezentace deseti vinařství z Čech a Moravy i soutěže o ceny.

Michal Šindelář zahraje ve Lhůtě

Tříhodinový koncert Michala Šindeláře a jeho kapely uspořádají pozítří členové TJ Sokol Lhůta. Zazní písničky nejen z aktuálních alb Můj táta Dědek a Jak přicházejí sny, ale i to nejlepší z předešlých desek. Za nepřízně počasí se akce přesunuje do pohostinství Pod Maršálem.

Karlovarský kraj

Ve Františkových Lázních oslaví vstup do UNESCA

Přijďte spolu s františkolázeňským muzeem oslavit zapsání Great Spas of Europe, mezi kterými nechybí český lázeňský trojúhelník, do prestižního seznamu památek UNESCO. Přichystána je vernisáž, prohlídka muzea, setkání s pracovníky Městského muzea Františkovy Lázně i stopovací hra. Akce se uskuteční od pátku 30. července do neděle 1. srpna. V hlavní budově Městského muzea Františkovy Lázně se uskuteční slavnostní večer na téma „František, Frantík, Brunnenbuberl, ryby, žáby a Mayerl“. Vše se bude točit kolem legendární plastiky chlapce s rybou a jejího tvůrce, sochaře Adolfa Mayerla (1884–1954). Na tuto akci se můžete těšit v pátek 30. července od 19 hodin. V sobotu a v neděli 31. července a 1. srpna bude od 10 do 17 hodin budova muzea otevřena pro všechny návštěvníky zdarma.

Po celý víkend se mohou zájemci setkat s pracovníky muzea u pavilonu Františkova pramene na Národní třídě, kde budou mít postavený informační stánek. Připraveny budou také oblíbené stopovací hry a další překvapení. Mimo jiného se tu uskuteční přednáška o sochařovu dílu a stručný výčet pozdějších verzí plastiky Františka s rybou. Chybět samozřejmě nebude ani zábavný příběh, jak plastika díky fotografu Škardovi přišla ke jménu František.

Poslechněte si swing na statku

V Novém Drahově u Františkových Lázní i v letošním roce žije hrnčírna špičkovou hudbou. Na 27. ročníku Hrnčířského swingu zazní v pátek 30. července od 19 hodin poslední ze tří koncertů. Zahrát přijede Pilsner Jazz Band & Charlestown Jazzband (Holandsko). Ani letos nepřijdou návštěvníci o oblíbenou návštěvu hrnčířské dílny, kde si budou moci nakoupit keramické výrobky.

V Březové se bude soutěžit

V Březové se o víkendu uskuteční velká mezinárodní kulturně – sportovně -společenská akce Setkání měst a obcí s názvem Březová – Brezova. Jedná se o každoroční akci. Lidé z deseti měst soupeří ve sportech jako je fotbal anebo volejbal. Akce začíná v sobotu 31. července od 8 hodin na hřišti základní školy. Od 21 hodin tu zahraje česká kapela Argema.