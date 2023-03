Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Například v Jáchymově se uskuteční přednáška o slovanských hradech. V Chebu je pak připravena velká burza oblečení.

16. Burza Dětského Oblečení / M-klub | Foto: facebook

Karlovarsko:

V galerii bude k poslechu hudba

Kdy: v pátek 17. března od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Po dlouhých letech se do Karlových Varů vrací kapela s netradičním názvem Hm. Tvoří jí dávní bývalí členové Tata Bojs, kteří se roku 1994 vydali svou vlastní cestou. Velmi osobitým a moderním způsobem zpracovávají poezii českých, ale také vlastní autorské texty. Kapela má na svém kontě sedm alb, v nichž reflektovala své tehdejší životní situace. K poslechu bude kapela v Galerii umění Karlovy Vary.

Přednáška vás zavede ke slovanským hradům

Kdy: v sobotu 18. března od 17.00

Kde: Jáchymov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti představí opevněné osídlení Liščího vrchu u Velichova na úpatí Krušných a Doupovských hor, které patří ke vzácným památkám Karlovarského kraje na období raného středověku, v němž se formuje nepřetržité osídlení celého Karlovarska trvající dodnes. Společně s ostatními lokalitami Horního Poohří poskytují obrázek o tomto dynamickém období a jeho vazbách na okolní regiony. Přednáška se uskuteční v jáchymovském muzeu.

Činoherní pohádka o hubaté Káče bude k vidění v Karlových Varech

Kdy: v neděli od 15.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: od 50 do 110 korun

Proč přijít: Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala. Takové bude divadelní představení, které budete moci vidět v Karlovarském městském divadle. U muziky si zatančí s tajemným cizincem, s čertem Marbuelem, který ji odnese do pekla. Káča má však pro strach uděláno, a tak čertům v pekle pěkně zatápí. Nutí je například, aby uklízeli.

Pro děti je připraveno představení plné písniček

Kdy: v neděli 19. března od 15.00

Kde: Ostrov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Nový příběh o tom, jak se Karol a Kvido vypraví na výlet. Nový příběh o tom, jak se Karol a Kvido vypraví na výlet. Divadelní představení plné nových písniček, ale i největších hitů jako Rýma, Farma nebo O Strašlivém draku. Děti se mohou těšit na cestovatelské dobrodružství z pohádkového světa. Akce se uskuteční v domě kultury Ostrov.

Sokolovsko:

Loket si připravil ples pro všechny

Kdy: v sobotu 18. března od 19.30

Kde: Loket

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Na plese v Kulturním domě Dvorana v Lokti vystoupí ABBA Stars a Kateřina Bodláková & Friends. Večerem provede Petr Čimpera. Těšit se můžete také na taneční soubor ZUŠ. Chybět tu v tento den nebude ani tombola.

Připravili si jarní řemeslný jarmark

Kdy: v sobotu 18. března od 9 hodin

Kde: Sokolov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jarní řemeslný jarmark se uskuteční v Sokolově. Těšit se můžete na ručně vytvořené výrobky. Na ručně vytvořené dekorace, šperky, textil a mnoho dalšího. Chybět tu nebude ani keramika a porcelán a mnoho dalšího od místních tvůrců. Vše se odehraje v Městském domě kultury Sokolov.

Chebsko:

V divadle bude k vidění britská bláznivá komedie

Kdy: v sobotu 18. března od 19.00

Kde: Cheb

Za kolik: 170 až 200 korun

Proč přijít: Divadelní hra s názvem Hra, která se zvrtla, bude k vidění v Západočeském divadle Cheb. Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou neschopností. Mladý soubor na premiéře bojuje s neznalostí textu, neposlušnými rekvizitami, náhle se probudivšími ambicemi zaskakující inspicientky i zfušovanou scénou.Podaří se jim vrátit představení do těch správných kolejí dřív, než spadne poslední opona?

Velká dětská burza je připravena v Chebu

Kdy: v sobotu 18. března od 13.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Burza jarního a letního oblečení, hraček a sportovních potřeb se uskuteční v prostorách v tělocvičně 2. ZŠ Cheb v ulici Májová v Chebu. Nakoupit budete moci na burze kočárky, sportovní potřeby, kola, odrážedla, brusle, ochranné pomůcky jako jsou helmy a další. Chybět nebudou hračky, knížky, dětské oblečení do vel. 176, těhotenské oblečení a kojenecké potřeby.