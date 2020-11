Horňák ožije písničkami Pepy Štrosse a jeho syna Matěje

Horňák opět ožije! Cyklus podzimních live streamů z Hornického domu v Sokolově pokračuje v sobotu 21. listopadu od 19 hodin. Pozvání pořadatelů tentokrát přijali písničkář Pepa Štross a jeho syn Matěj.

Již více než třicet let objíždí Pepa naši republiku se svými swingovými písničkami, které jsou o lásce, o rodině, o životě, a to převážně nevážně. Texty jeho písní mají nadhled a lehkou ironii. Věčnou inspirací je mu jeho vlastní početná rodina. Veselé a neotřelé historky z rodinného kruhu jsou tedy již po mnoho let nedílnou součástí jeho koncertů. Co se melodií týče, nejsou to žádné dumky – žalky, naopak typický je swingový šmrc. Jak sám říká – kdo nepochopil swing – nepochopil nic. Koncertuje buď sám, nebo se svým synem Matějem. Vystoupení obou písničkářů můžete zhlédnout na facebooku Městského domu kultury Sokolov či YouTube.

Poruchy chování online seminář



Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Vzdělávací akreditovaný program se zaměřením na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte se koná online v sobotu 21. listopadu od 9 hodin. Bližší informace a možnost zakoupení vstupenky najdete na facebookové události ONLINE seminář Poruchy chování I.

Týden zdraví bude patřit přednáškám

Na to nejdůležitější, co můžeme sami v boji proti chorobám dělat, podporu imunity, prevenci a zdravý životní styl, se od soboty zaměří první Týden zdraví. V jeho průběhu můžete díky webu tydenzdravi.eu poprvé zhlédnout přednášky a rozhovory s odborníky a inspirovat se produkty a službami na podporu a posílení vlastního zdraví. „Myšlenka akce vznikla už v době první covidové vlny, druhá vlna pak 'zajistila' převedení do online prostoru. Chceme, aby se lidé v této době zaměřili na praktické kroky, které mohou dělat sami,“ říká Jana Brabcová z pořádající společnosti Grafia.

Zájemci mohou přednášky sledovat z pohodlí domova a položit i své dotazy – buď předem nebo v průběhu přednášky. Vystoupení odborníků pak budou uchována pro další zhlédnutí na youtube kanálu. Publiku se budou věnovat také špičkoví odborníci, například přednosta plicní kliniky FN Plzeň Miloš Pešek nebo primář oddělení imunochemické diagnostiky v Plzni Ondřej Topolčan, jehož tým zkoumá souvislost mezi vitamínem D a covidem 19.

S knihovnou hádejte postavy

Po dobu uzavření pořádá Městská knihovna Sokolov pro zájemce soutěž Kdo jsem? Na základě indicií máte určit literární postavu či spisovatele. Nové hádanky jsou na facebooku knihovny vždy v pondělí, středu a pátek. Pokud zašlete správnou odpověď, můžete být mezi vylosovanými výherci.