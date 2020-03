Přijďte se bavit a hodovat na statek Bernard v Královském Poříčí na Sokolovsku. Je to vhodné výletní místo i pro rodiny s dětmi.

Řemeslné dílny na statku Bernard. | Foto: archiv statku Bernard

KDY: 7. března od 11 hodin

KDE: Královské Poříčí, statek Bernard

ZA KOLIK: zdarma; zabijačkový raut 199 Kč na osobu, děti do 4 let zdarma v doprovodu dospělého, děti od 4 do 12 let 109 Kč