Start: Míšov

Cíl: Plzeň

Délka: 44 km

Obtížnost: lehká

Doporučené kolo: trekové či horské

Z Míšova v nadmořské výšce přibližně 650 m n.m. pojedeme nejprve kolem Bradavy, pak podél Úslavy až do Plzně. Trasa pozvolně klesá a na počátku vás odmění krásnými výhledy. Do Brd letos jezdí hned dva cyklobusy, kterými se z Plzně můžete do Míšova dostat. Jen pozor na nástupní zastávky v Plzni – oba zastavují jen na těch na Slovanech. Před cestou tedy raději dobře prostudujte jízdní řády.

Zdroj: Radka Žáková

Z Míšova už několik let vede cyklotrasa 2168 k Padrťským rybníkům. Projíždí přes rozcestí Kuřkovská myť, kde odbočíme na cyklotrasu 2288 do Hořic a Číčova. Po výjezdu z lesa nad Hořicemi nepřejeďte místo, kde je krásný výhled do krajiny, neboť jste v jednom z nejvyšších bodů celé trasy. V Číčově se musíte napojit na novou cyklostezku z Plzně do Brd. Její nový úsek z Číčova do Spáleného Poříčí ještě není vyznačen v terénu žlutým směrovým cyklistickým značením, ale již nyní jej můžete na kole projet. Začátek stezky najdete na jižním okraji obce Číčov. Nejlépe se k němu dostanete tak, že odbočíte z hlavní komunikace procházející obcí v místě, kde je na křižovatce zrcadlo a na té další u transformátoru se dáte doleva mírně do kopce. Stezka začíná za posledními domy.

Zdroj: Radka Žáková

Hořehledy objíždí po okraji, takže po hlavní komunikaci pojedete jen asi 200 metrů přes Bradavu a mlýnský náhon, za ním trasa naše i naučné stezky Za mlynáři od Bradavy zahýbá doprava. Tady si můžete prohlédnout pozůstatky hráze přímo v toku Bradavy a na rozcestí u můstku přes vodu i Labežský mlýn. Do Spáleného Poříčí nás dovede další nový úsek cyklostezky do Brd, který končí u můstku přes Bradavu pod hrází rybníku Hvížďalka, jen kousek pod vodopády. Odsud je to po hrázi, kolem bývalé pily již jen kousek k rozhledně. Ta sídlí v areálu bývalé nábytkářské firmy, které při cestě z města vévodí starý cihlový komín.

Zdroj: Radka Žáková

Při cestě z rozhledny zajeďte k Podhrázskému mlýnu pod zámkem, kde spatříte jeho mlýnské kolo i vantroky. Pak přejedete most a po levém břehu Bradavy si můžete užívat místních cest a dalšího nového úseku cyklostezky do Žákavé. V Nezvěsticích zatím stezka do Brd chybí. Pokud se chcete vyhnout silnici, jeďte kolem chat a po loukách až k mostu přes Úslavu pod železniční stanicí Šťáhlavice. Tam se napojíte na cyklotrasu 2039, která vás po silnici dovede do Šťáhlav. Odtud se po trase 31 dostanete až do Plzně. Mezi Starým Plzencem a Koterovem vede trasa po nové cyklostezce v údolní nivě. Z Koterova se pak do centra Plzně dostanete po chodníkových cyklostezkách nebo málo frekventovaných komunikacích.

Rozhledna Šťastná věž



Vznikla dřevěnou nástavbou na nevzhlednou budovu trafostanice v areálu bývalého nábytkářského podniku na severovýchodním okraji Spáleného Poříčí u silnice do Těnovic. Věž je vysoká 23 metrů, k vyhlídkové plošině ve výšce 21 metrů musíte vyšlapat 106 schodů. V úrovni prvního patra má věž ještě další vyhlídkovou plošinu, kterou ocení hlavně rodiče dětí, které si hrají na prolézačkách a nafukovacím hradě pod rozhlednou. Z tohoto místa je totiž mají pěkně pod dohledem. V přízemí rozhledny najdete občerstvení, kde si můžete dát i něco malého na zub, nebo koupit turistickou známku. Nově také jedna z bočních stěn rozhledny slouží jako lezecká stěna. Rozhledna byla vybudována bez dotací a provozuje ji místní podnikatel. Otevřena byla v dubnu 2019.

Příště: Za hradem, dvěma zámky a třemi rozhlednami

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Spálené Poříčí

Servis: není

Odkazy:

www.stastnavez.cz

http://www.plzenskonakole.cz/cz/cyklobusy-v-plzenskem-kraji-rozsiruji-linky-1570.htm

Jízdní řády cyklobusů www.csadplzen.cz/brdy

Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/e102270024/

Radka Žáková