Podhorní vrch se nachází pár kilometrů od Mariánských Lázní. | Foto: Deník/Jan Buriánek

Víte, jaká je nejmladší sopka Česko- bavorského geoparku? Je to Podhorní vrch, který je zároveň nejvyšším vrchem Tepelské vrchoviny (847 m n. m.). Vulkán je pozůstatkem alpínského vrásnění z doby před 30–60 miliony let. Lokalita se nachází východně od Mariánských Lázní poblíž Závišína. Pak už je Podhora na dohled. Tato unikátní lokalita je chráněnou přírodní rezervací od roku 1997. A to nejen z důvodu výskytu cenných rostlin, například suťových lesů s převažujícím klenem a jasanem, ale také unikátními starými třešněmi ptačími, které lze spatřit u vrcholu. K vidění jsou na sopce také různé druhy skalniček. V lokalitě je také bohaté společenství měkkýšů. Místo je také zajímavé z mineralogického hlediska. Vrch Podhora je pro svůj magický vzhled opředen množstvím bájí a historek. Místní lidé věřili, že ve skalách sídlí Duch hory, který odsud metá blesky z jasného nebe, sesílá kroupy a déšť. Zjevoval se poutníkům v různých podobách a lidé se jeho sídlu vyhýbali. Podle popisu měl být údajně podobný Krakonošovi.