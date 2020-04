Baví vás hry v přírodě? Zkuste Skryté příběhy.

U prvního zastavení na naučné stezce. | Foto: OS Jde o Nejdek

Hra je rozdělena do výletních tras po celé republice a je určena pro rodiny s dětmi od 6 do 13 let. Stačí si jen stáhnout aplikaci do chytrého telefonu. Podrobnosti najdete na www.skrytepribehy.cz. Začít můžete třeba v Nejdku, kde je herní trasa nazvaná Poklad rodu Šliků.