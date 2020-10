KDY: 10. října

KDE: sraz v 10.35 u kostela sv. Jakuba v Pomezí nad Ohří

Sraz je v 10.35 u kostela sv. Jakuba v Pomezí nad Ohří. Základní okruh by měl vést po dobře schůdných a pro kočárky sjízdných cestách, jen místy krátce odbočíte do volného porostu. Procházka je vhodná i pro menší děti. Z trasy se lze kdykoliv odpojit a vrátit zpět do Pomezí nad Ohří. Nutná obuv a oblečení do terénu. Provedou vás Milena Prokopová ze Správy CHKO Český les a Jiří Brabec z Muzea Cheb. Počet účastníků je omezen, proto je nutné přihlásit se předem: J. Brabec, jbrabcak@seznam.cz, tel.: 605 240 980, možno SMS