KDY: 11. března - 30. dubna, leden až duben 10 - 17 hodin

KDE: Muzeum Karlovy Vary

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč, snížené 60 Kč

100 let české egyptologie výstava představuje zejména prostřednictvím kvalitních tisků fotografií a archivních dokumentů a 3D tisky některých nálezů.Český egyptologický ústav FF UK Praha oslavil v loňském roce 100 let české egyptologie na Univerzitě Karlově. V rámci tohoto výročí představil ústav veřejnosti v Karolinu retrospektivní výstavu. Expozice mapuje činnost ústavu od prvních přednášek, kdy se v těžkých podmínkách rodil nový vědecký obor, až do současnosti. Od roku 1960 ústav již organizoval archeologické výzkumy přímo v Egyptě a Súdánu. Výstava představuje zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů.

Vernisáž výstavy, která se měla konat 11. března, byla z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s aktuální situací zrušena.

Výstava zůstává přístupná pro jednotlivce, možnost skupinových návštěv se až do odvolání ruší.