KDY: 30. května, sraz v 11.30

KDE: Prameny

Přírodovědná vycházka vás zavede do jednoho z nejhezčích a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa. Nahlédnete spolu s průvodcem Přemyslem Tájkem do národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky v době plného květu upolínů, ale i dalších vzácných rostlin. „Pokocháme se vřesovišti, suchými loukami a vegetací vázanou na hadcové skalky v národní přírodní památce Křížky. Bude-li slunečno, ukážeme si také některé ze zdejších vzácných druhů motýlů,“ zvou pořadatelé. Sraz je v 11.30 na naučné stezce. Autobus jede v 10.20 z Mariánských Lázní nebo individuálně. Nutné oblečení a obuv do terénu, nejlépe voděodolné.