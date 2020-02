KDY: 22. února od 14 hodin

KDE: zimnístadion Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 40 Kč, děti od 7 do 15 let 20 Kč

Zabruslit si můžete přijít od 14 hodin do 15.30. Vstupné je pro dospělé 40 korun, pro děti od 7 do 15 let 20 korun. Je možnost si tu na sezonu zapůjčit dětské brusle a po předchozí telefonické domluvě vám brusle nabrousí.