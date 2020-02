KDY: 8. února od 14 hodin

KDE: zimní stadion Mariánské Lázně

ZA KOLIK: dospělí 40 Kč, děti od 7 do 15 let 20 Kč

Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným, pravil by možná klasik. Lyžování sice zatím počasí moc nepřeje, ale na bruslení vyrazit můžete. V sobotu 8. února od 14 hodin do 15.30 se zimní stadion v Mariánských Lázních otevře veřejnosti. Dospělí platí 40 korun, děti od 7 do 15 let dvacku. Je možné si domluvit sezónní pronájem dětských bruslí a rovněž po předchozí telefonické domluvě broušení bruslí. Místnost na broušení se nachází vlevo na chodbě u šaten.