Symbol rohatých tvorů, jako jsou býci, měl během doby bronzové na Sardinii náboženský význam. Často se používaly k výzdobě hrobek.

„Po mnoho let lidé, zejména v popkultuře, spojovali helmy Viksø s Vikingy. Ale náš výzkum dokládá, že přilby byly uloženy do bažiny asi v roce 900 před naším letopočtem, tedy téměř před třemi tisíci lety, a tudíž mnohem dříve, než Vikingové ovládli region,“ uvedla v tiskovém prohlášení pro CNN archeoložka z dánské univerzity Helle Vandkildeová, která se na výzkumu podílela.

Výzkum naznačuje, že by mohl být motiv rohaté přilby spojen s Iberií v době expanze fénické společnosti na západ. Féničané obývali pobřeží Levanty, tedy oblast východního Středomoří.

Fénické námořní trasy později zahrnovaly i Skandinávii. Cesta byla dlouhá, přes Středozemní moře až do Baltského. „Takto se přilby pravděpodobně dostaly na sever, což mohlo později přispět k šíření obrazu hrdiny rohatého válečníka,“ uvádí vědci.

Dating of organic residue in horned helmets from Denmark indicate trading connections with Sardinia and Iberia in Late Bronze Age 1000-750 900 BCE. #OpenAccess Praehistorische Zeitschrift https://t.co/8XcjofrMb0 pic.twitter.com/KwnC6Qt5hZ