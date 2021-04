Malý vrtulník dopravil na povrch rudé planety rover Perseverance, který přistál v kráteru nazvaném Jezero v únoru. Ingenuity, vážící 1,8 kilogramů, se pokusí udělat v řídké atmosféře Marsu několik kontrolovaných "skoků" a zachytit při tom okolí na video.

V tuto chvíli je helikoptéra stále připevněna k tělu Perseverance. Přes víkend ale vědci ze Země nařídili roveru stažení ochranného obalu Ingenuity a v příštích dnech ji Perseverance spustí na zem na části kráteru o rozměrech deset krát deset metrů, který vědci vytipovali jako "letiště". To se nachází na konci asi devadesátimetrové zóny, v níž bude helikoptéra provádět své letecké pokusy.

Ingenuity má velmi lehkou konstrukci a dvě karbonové čepele, které se točí proti sobě. Létání ve velmi řídké atmosféře Marsu je o mnoho náročnější než na Zemi, vrtule tak budou muset vyvinout asi 2400 otáček za minutu, což je mnohonásobně více než pozemské helikoptéry.

Testovací let

První let bude podle vědců pouze testovací. Helikoptéra se při něm pokusí vyletět do třímetrové výšky, asi půl minuty držet letovou hladinu, otočit se kolem své osy a následně znovu přistát. Pokud se vše podaří, následující lety už budou náročnější.

"Momentálně to plánujeme tak, že první tři lety jen prověří základní letecké schopnosti," řekl stanici BBC hlavní pilot Havard Grip s tím, že budou zkoušet mimo jiné přesuny tam a zpátky v letové zóně. "Pokud vše půjde velmi dobře, možná zkusíme naše možnosti trochu rozšířit. To ale ještě nemáme naplánované do detailu," dodal.

Cílem helikoptéry je zjistit, zda by se létací stroje mohly do budoucna stát jedním z prostředků výzkumu jiných planet. "Budeme schopni pořídit obrázky míst, které nevidíme z vesmíru, a na něž se nedostane ani rover? Mohla by helikoptéra dopředu prozkoumávat trasu pro rovery a naplánovat co nejefektivnější cestu pro dosažení těch nejlepších vědeckých poznatků? Budou se moci na letecké stroje spolehnout budoucí mise s lidskou posádkou?" shrnula Lori Glazeová z NASA základní otázky, na něž by měla Ingenutity pomoci nalézt odpovědi.

NASA už chválila rovněž misi nazvanou Dragonfly (vážka), jejímž cílem je s použitím létajícího stroje prozkoumat povrch Titanu, jednoho z měsíců Saturnu. Plánována je někdy v příští dekádě.

Jako první použili létající objekt k průzkumu na mimozemském tělese Sověti, když v 80. letech vypustili na Venuši dva balony v rámci programu Vega.