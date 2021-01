O podívanou na obloze se v roce 2021 postarají podle astronoma Petra Horálka částečné zatmění Slunce i skvěle pozorovatelné Perseidy. Lidé by si neměli nechat ujít ani pohled na působivé zvířetníkové světlo, noční svítící oblaky a některé další meteorické roje, uvedl v tiskové zprávě astronom a fotograf Horálek.

Hvězdářský dalekohled. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Třináctého března nastane nov, což přinese tmavé noci, kdy bude podle Horálka možné vyhlížet zvířetníkové světlo. Březnová zář se táhne podél roviny zemské dráhy, která se na obloze pomyslně promítá do zvířetníkových souhvězdí. To jevu přineslo i název. "A nejde vlastně o nic jiného než prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku, na který se ze Země díváme z boku a který rozptyluje sluneční záření," uvedl astronom.