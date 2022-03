Společnost si očividně vzala k srdci známá slova českého atleta Emila Zátopka „Když nemůžeš, tak přidej“ a v tomto duchu vymyslely nové nejenom běžecké hodinky Watch GT Runner.

Nové chytré hodinky od Huawei jsou tu. Watch GT Runner vytvoří i tréninkový plán

Parametry hodinek jsme vám přestavili již dříve a nyní se podíváme spíše na praktickou stránku zařízení a jejich uživatelské plusy a mínusy.

Velké, ale lehké

Hned po vybalení nastane trochu šok. Hodinky jsou extrémně odlehčené a při prvním seznámení s nimi můžete nabýt dojmu, že se jedná o pouťovou hračku. Z omylu vás ovšem vyvede elegantní designové zpracování, které, přestože na sobě má minimum kovových prvků, vypadá solidně a odolně.

U lunety zjistíte, že je pouze keramická, až po doteku a zaujme korunka z odlehčeného titanu vyplněná zářivě červený kruhem. Při hlubším zkoumání je ovšem poznat, že vnější konstrukce je čistý polymer bez jakékoliv vnější úpravy a ke společenskému oděvu se proto nebudou příliš hodit, a to ani pokud byste na nich vyměnili pásek za kožený.

V základu je totiž pásek silikonový, který má mnoho dírek a lze si ho tak velice přesně nastavit na požadovanou velikost. Zároveň je dobře omývatelný a ani po tréninku nijak nezapáchá.

Při nasazení hodinek pak skutečně poznáte, že odlehčená konstrukce je naopak velkou předností. Na hodinky si nemusíte nijak zvykat, prostě je nasadíte a jelikož mají kolem 38 gramů, ani si nevšimnete, že je máte.

Větší soukromí pro majitele Androidů. Google omezí sledování dat

Je potřeba si uvědomit, že hodinky neslouží primárně ke společenským účelům, ale ke sportovní aktivitě a k tomu jsou udělány takřka na míru. Na dotykový 1,5palcový AMOLED displej je vidět i za slunného počasí a barvy na něm září velice jasně.

Při nasazení si ovšem uvědomíte, jak moc jsou hodinky obrovské. Překvapí tak, že je společnost prezentuje jako unisex model, jelikož na hubené dámské ruce vypadá tento orloj doslova komicky. Před zakoupením bych tak dámám doporučil raději nejdříve vyzkoušet naživo a ubezpečit se, že k vám dobře sednou.

Umělá inteligence

Tohle bude asi smutná zpráva pro trenéry běhu, ale Watch GT Runner jsou schopné takřka plně nahradit jejich práci. Huawei se v tomto směru opravdu vyznamenal a umělá inteligence je schopná vytvořit ideální plán dle vlastních preferencí. To zvláště ocení úplní amatéři a mírně pokročilý běžci, co si stále potřebují zdokonalovat techniku a zlepšovat své schopnosti. Podle zadaného cíle se vytvoří dlouhodobý plán, který se obměňuje podle analýzy prováděné umělou inteligencí. Ta ví, kdy tréninky zintenzivnit a kdy naopak ubrat.

Zatímco tedy budete zprvu začínat na krátkých 20minutových tréninzích, při které se bude střídat rychlá chůze s během, v budoucnu se bude rychlá chůze krátit, až úplně vymizí a nahradí ji čistý, klidně až hodinový běh. Hodnoty se následně zaznamenávají do aplikace, kde můžete podrobně sledovat, jak se vaše hodnoty zlepšují, kdy a v jakém úseku jste běželi nejintenzivněji, jakou jste kdy měli tepovku a kolik jste třeba spálili kalorií.

Huawei Watch GT Runner pak mají velice přesnou GPS a svoji trasu tak lze podrobně sledovat také na mapě. U běhu dochází k menšímu zkreslení a takřka nikdy vám nemohou vyjít reálné hodnoty uběhlé trasy, i tak se ovšem liší poměrně marginálně. K žádnému zkreslení pak nedochází během chůze a túry.

Aplikace dále navrhuje několik individuálních tréninků od základního po pokročilý a pokud si budete chtít jednou za čas jednoduše zaběhat, tak můžete i nezávisle na předem vytvořeném plánu.

Kybernetické hrozby: Agent Tesla útočil v Česku nejčastěji

Obzvlášť skvělou vychytávkou je komentář „trenéra“ během běhu. Ten krom toho, že upozorňuje na to, zda-li běžíte pomalu, nebo příliš rychle, také dává základní běžecké typy. Jednou vám poradí, jak správně zvedat nohy, poté jak mít uvolněná ramena, či kdy se přesně nadechovat a vydechovat. Neustále vás motivuje a chválí a pokud například běžíte moc rychle, tak vám ležérním tónem sdělí, že u běhu můžete také odpočívat a kochat se svým okolím.

Měl jsem možnost hodinky testovat v kombinaci s Huawei FreeBuds Lipstick, což jsou po technické stránce úplně stejná sluchátka jako FreeBuds 4i, které až do 20. března dostanete k nákupu hodinek zdarma. Pokud máte puštěnou hudbu a má zaznít komentář, hudba se ztiší do pozadí, ale úplně nepřestane hrát. Komentář bohužel není v češtině, ovšem pro lidi, kterým nevadí angličtina, je naprosto famózním doplňkem.

Je pravda, že individuální plán lze vytvořit pouze u běhu, přesto hodinky nabízejí mnoho dalších sportovních programů jako plavání, běžkování, cyklistika, ale také turistika, veslování, triatlon, snowboarding a další.

Pozor na konektivitu u Androidu

Krom srdečního tepu hodinky také kontrolují kvalitu vašeho spánku, okysličení krve či hladinu stresu. Lze do nich rovnou nahrát hudbu a není potřeba tak sebou stále nosit telefon a po následném spárování dojde k přenosu dat do aplikace. Skvělá je pak mapa, kterou budete díky velkému displeji využívat opravdu naplno. Přes hodinky můžete také odesílat předepsané zprávy a smajlíky.

Zároveň si jde do hodinek nahrát deset kontaktů, které můžete vytáčet. Watch GT Runner tak neslouží pouze k přijímání příchozích hovorů, jako tomu je u mnoha chytrých hodinek konkurenčních značek.

Trošku zamrzí, že přestože hodinky mají NFC, zatím s nimi nelze platit a kompas i přes kalibraci není jeden z nejpřesnějších.

Bezkonkurenční je pak výdrží baterie. Společnost udává, že se na nulu dostanou za 14 dní. Mně se během týdenního testování nepodařilo dostat pod 50 procent, a to byly aktivně využívané jak během dne, tak během tréninků.

Doomscrolling? Záměrné hledání špatných zpráv může být pro člověka destruktivní

Hodinky jsou plně kompatibilní s operačním systémem EMUI a Harmony OS. Hned po zapnutí hodinek vyběhne na obrazovce upozornění, že si do telefonu máte stáhnout aplikaci Huawei Zdraví a spárovat obě zařízení. V té byste okamžitě měli vidět zařízení Watch GT Runner s unikátním číselným kódem a po kliknutí dojde k synchronizaci. Ta trvá poměrně dlouhou dobu, klidně i minutu.

V zásadě pak ale nedochází k žádnému dalšímu problému, obzvlášť je potřeba ocenit velký dosah připojení mezi oběma zařízeními. Situace se trochu komplikuje, pokud máte Android telefon, přesněji od značky Samsung s jejich nadstavbou operačního systému One UI.

V Google Play totiž zatím není nejaktuálnější verze Huawei Zdraví a hodinky se tak s telefonem nemohou spárovat. Nejdříve si musíte stáhnout aplikaci Huawei AppGallery a z ní buď nainstalovat, nebo aktualizovat Huawei Zdraví.

Huawei AppGallery pak musíte mít stále nainstalovanou v telefonu, aby mohlo docházet k průběžným aktualizacím. Následně pak po otevření aplikace Zdraví dáte vyhledat zařízení a vaše hodinky se zobrazí a půjdou spárovat s telefonem. Problém poměrně nepříjemný, tak snad Huawei zapracuje na aktualizaci a problém zjednoduší i pro uživatele Samsungů.

Konečné shrnutí a verdikt

Musím říct, že jako naprostý neběžec a spíše rekreační sportovec jsem si toto testování velice užil. Huawei Watch GT Runner nabízí spoustu vychytávek, které u běžných chytrých hodinek a fitness náramků nenajdete.

Odlehčený, a přesto elegantní design, umělá inteligence, vytvořený běžecký plán i individuální tréninky s geniálním komentářem „trenéra“ a zářivý, hezky barevný a plynulý displej dělá z těchto chytrých hodinek jedny z nejlepších na trhu. Aplikace Huawei Zdraví je přehledná a přenos dat je bezproblémový. Zamrzí momentální absence NFC a špatná konektivita pro Samsung využívání komplikuje.

Samsung představil svůj supertelefon. Galaxy S22 Ultra vyjde již letos

To jsou ale poměrně marginální problémy, které lze vyřešit několika aktualizacemi a které rozhodně nezastíní jinak skvělou funkčnost hodinek. Je samozřejmě na místě si uvědomit, že cílovka jsou aktivní sportovci, takže pokud do této skupiny nespadáte, tak na trhu najdete několik mnohem lepších kusů. Jestli ale chcete začít se životní změnou, tak pro vás bude Watch GT Runner skvělým parťákem a pokusí se z vás vykřesat to nejlepší, co v sobě máte.

Konec konců, o něco podobného se momentálně samotná společnost Huawei snaží sama u sebe a tuto filozofii se jí velice úspěšně povedlo přenést i do těchto chytrých hodinek.

Autor: Jan Bartošík