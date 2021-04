Rok s koronavirem: Trumf vědy, výzkumu a výroby

Zní to jako scéna z hollywoodského sci-fi trháku. Posuďte sami: „Na sliznicích se každodenně odehrávají nikdy nekončící boje a bitvy mezi našimi imunitními obránci a nejrůznějšími vetřelci.“ Těmito slovy uvedla svůj příspěvek na úterním semináři Viry kolem nás a v nás Helena Tlaskalová Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR. V něm se pak soustředila na to, jak můžeme posilovat svou imunitu. Zájem obrovský. Jako o vše, co nějak souvisí s obaleným jednovláknovým RNA virem s pozitivní polaritou o velikosti 120 nanometrů, neboli koronavirem.

Očkování proti covidu | Foto: Deník/Petr Pokorný