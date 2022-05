VIDEO: Vědce překvapila obří želva. Předvedla se jako děsivý zabiják

Plazi, navzdory své nižší přitažlivosti, si podle autorů studie zaslouží stejnou pozornost jako jiné druhy zvířat, protože jim hrozí stejná rizika. Největší ohrožení pro všechny tvory představuje zemědělství, těžba dřeva, rozvoj měst a invazivní druhy. Krokodýli a želvy se navíc velmi často stávají obětí lovců nebo obchodníků se zvířaty. Celkově ve větším nebezpečí jsou zvířata, která žijí v lesích, než ta na pouštích a v savanách.

Ohrožení změnami klimatu je podle autorů možné, ale ne jisté. Nebezpečné bude v budoucnu pro druhy, které žijí na ostrovech s malou nadmořskou výškou.

Ohrožena je i kobra královská

Mezi 1829 ohrožených druhů patří překvapivě i kobra královská, největší jedovatý had na světě, který může měřit až pět metrů. "Měli jsme podezření, že kobra královská je na ústupu, ale toto rozšířené a ikonické zvíře je ve skutečnosti na pokraji vyhynutí," uvedl Neil Cox, který vede oddělení pro hodnocení biologické rozmanitosti Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).

Na pokraji vyhynutí. Křeček polní by mohl zcela vymizet do třiceti let

Zatímco u plazů je vyhynutím ohroženo nejméně 21,1 procenta, u obojživelníků je to 40,7 procenta, u savců zhruba čtvrtina a u ptáků 13,6 procenta. Od začátku 16. století už nezvratně vyhynulo nejméně 31 druhů plazů. Pokud bychom přišli o všechny druhy plazů, kterým hrozí vyhynutí, z planety by zmizelo 15,6 miliardy let evoluce, konstatují vědci.