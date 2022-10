Antonín Jalovec (Volba pro město) přisuzuje výsledek i celostátní politice, porážku ale uznává. „Hnutí ANO jednoznačně vyhrálo. Co ale překvapilo, byl obrovský úspěch SPD, takže se ukazuje, že i do Chebu pronikají celostátní témata týkající se jak energií, tak i uprchlické krize, atd.. Teď je na tahu především hnutí ANO. Na nich bude záležet, s kým utvoří koalici a koho osloví,“ sděluje Antonín Jalovec s tím, že Volba pro město je otevřena jakýmkoliv jednáním. „Pokud budeme osloveni, tak samozřejmě budeme jednat o složení koalice. Situace s hnutím ANO je znatelná v celém kraji. Vidíme to jak Mariánských Lázních, tak i Aši a samozřejmě Sokolově nebo v Karlových Varech, takže se dá nyní říct, že se jedná o plošný fenomén,“ uvádí Jalovec.

Mile ho překvapilo, že při předvolební kampani nedošlo k žádným osobním útokům. „Jsem rád, že v kampani nedocházelo k žádným podrazům a relativně byla vedena velmi korektně,“ zmiňuje.

V Mariánských Lázních Piráty voliči potopili

Dodává, že uskupení Volba pro město je připraveno i na opoziční práci. „Samozřejmě pro město jako takové není dobré, když se mění i jeho vedení, protože je narušena jeho kontinuita. Jsem ale Cheban a Cheb mám rád, takže budu držet novému vedení palce a přeji, aby se Chebu dařilo. Chtěl bych ale i touto cestou poděkovat všem voličům, kteří nás podpořili . Bohužel se ukázalo, že celostátní témata byla důležitější, než ta lokální,“ doplňuje Antonín Jalovec.

S výsledkem voleb je naopak v Chebu spokojený lídr hnutí ANO 2011 Jan Vrba. „Je to úžasný úspěch. Je to ukázka ocenění naší práce v opozici, kdy jsme se snažili řadu věcí prosadit a občané to tak asi i pochopili, a proto nás nejspíše volili. Na druhé straně je třeba si i přiznat, že tento výsledek je situací celkově ve státě. Co si budeme povídat, takže i to nám hlasy přidalo. Chceme našim voličům opravdu moc poděkovat, že nám vyjádřili tak velkou podporu a myslím, že můžeme ubezpečit i ostatní, kteří nás nevolili, že budeme určitě pracovat ve prospěch města, protože to je především naše hlavní krédo. Město máme rádi a musíme pro něho pracovat ze všech sil,“ dodává.