Při pročítání volebních kandidátek, které už prošly kontrolou karlovarského magistrátu, by karlovarský občan mohl nabýt dojmu, že do voleb se hrnou současní politici, lékaři, podnikatelé, ředitelé, sportovní činitelé, ale i kandidáti zvláštních profesí, například stand-up komik, ortodoxní kočkařka nebo promotér Jožin. Pročíst všech 13 kandidátek politických uskupení se tak stává leckdy vtipnou, byť zdlouhavou zábavou.

Hnutí ANO vsadilo na osvědčené tváře a jedničkou na kandidátce je současná primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, jíž je v patách současný náměstek Tomáš Trtek. Ze třetího místa ANO jistí lékařka Věra Procházková, která kandiduje za ANO zároveň do Senátu. Za hnutí znovu kandiduje současný radní Martin Dušek. Není pochyb, že chce ANO, které před čtyřmi lety suverénně vyhrálo, volební úspěch zopakovat. Primátorka Ferklová už potvrdila, že hodlá post první dámy města obhájit.

To na kandidátce sociálních demokratů známá, leckdy aférami provařená jména téměř vůbec nenajdeme. Výjimkou je učitel Jiří Dietz, který se za ČSSD ve vedení magistrátu už angažoval, ovšem dokázal si čistý politický štít jakž takž udržet. Dvojkou ČSSD je Petr Soumar, řidič sanitky. "Kdo měl škraloup z minulosti, musel na kandidaturu zapomenout. Jinak by to nedávalo smysl, vsadili jsme na nová jména," uvedl lídr ČSSD Marek Šír, učitel a trenér. Pokud se mu podaří ČSSD probrat z hibernace a vrátit stranu do karlovarského zastupitelstva, bude to jeho životní úspěch.

Policie řeší vraždu v Nejdku, muž pobodal ženu a nechal ji v bytu bez pomoci

Další vyobcovanou stranou, která nezvládla zteč hnutí ANO a Karlovaráků na obsazení magistrátu, je KSČM. Komunisté se pokusí o comeback s lídrem Miroslavem Souralem, vojákem z povolání. Na jejich kandidátce nechybí bývalý letitý zastupitel Jaroslav Borka nebo Josef Murčo, předseda OV KAČM. Komunisté sestavili zřejmě nejstarší kandidátku ze všech třinácti v Karlových Varech, protože z jejich 34 kandidátů je 21 důchodců.

Změny jsou také u Karlovarské občanské alternativy (KOA). Spoluzakladatel tohoto uskupení a současný hejtman Petr Kulhánek se z prvního místa stáhl na deváté, protože zároveň za KOA kandiduje na senátora. Lídrem KOA je poprvé žena, jednatelka rodinné firmy Michaela Tůmová. Dvojkou je učitel Tomáš Mašek a z třetího místa kandiduje úplný politický nováček, Adam Klsák, urbální geograf. U Klsáků tak politická kariéra pokračuje po meči, jeho otec, archeolog Jiří Klsák, je v politice už léta a býval i velmi oblíbeným karlovarským náměstkem. Ostatně kandiduje za stejnou stranu i nyní.

Také Pirátská strana vsadila na ženu, jedničkou je promotérka kulturních akcí Barbora Hradečná, dvojkou ekonomický analytik Bohdan Vaněk a trojkou současný krajský radní pro školství Jindřich Čermák. Piráti jsou nyní v zastupitelstvu v opozici a netají se tím, že to chtějí změnit. Podle nich Karlovy Vary za vlády ANO nevzkvétají, ale upadají.

V Chebu vykolejil nákladní vlak. Je zastavený provoz na železnici

Nečekanou koalici do letošních komunálních voleb SPOLU utvořily ODS, TOP09 a KDU-ČSL. Kdo má v této koalici navrch, je jasné na první pohled – první tři místa na kandidátce patří ODS. Lídrem je politicky zkušený Jiří Vaněček, dvojkou současný náměstek Petr Bursík a třetí místo obsadil právník Viktor Linhart. Až ze čtvrtého místa kandiduje podnikatel Lukáš Otys z TOP09, za ním následuje přírodovědec Vladimír Melichar z KDU-ČSL. Kandidátem na senátora za SPOLU je Václav Slavík, starosta Žlutic.

ODS je nyní v čele magistrátu společně v koalici s ANO a Karlovaráky. I toto uskupení změnilo lídra. Do voleb Karlovaráky povede hokejový trenér Václav Skuhravý, jemuž záda jistí lékař Pavel Bouška, ze třetího místa kandiduje podnikatel Jakub Novotný, následuje manažer HC Energie Miroslav Vaněk a pětku nečekaně uzavírá lékař Jiří Brdlík, bývalý letitý člen ODS. Za Karlovaráky ještě kandiduje například chirurg Michal Vinš či urolog Miloš Starý. Z desáté pozice náměstek Josef Kopfstein.

Pokud by SPD u voličů v Karlových Varech bodovala, byla by v karlovarském zastupitelstvu úplným nováčkem. Také tuto stranu vede do voleb žena, operátorka záchranky Eva Chromcová. Dvojkou je podnikatel Petr Nimrichter a trojkou policista ve výslužbě Martin Mareš. Na této kandidátce vůbec najdeme lidi inklinující k pořádku a armádě. Za SPD kandiduje i pilot Ĺubomír Daňko či pracovník ochranné služby Jaroslav Gregor.

Připomeňte si povodeň 2002: Od prvních dešťových kapek po sčítání škod

Poprvé se o přízeň voličů v Karlových Varech uchází také TRIKOLORA. A ženský element je zde patrný. První tři místa na kandidátce patří ženám: Jedničkou je Pavlína Maříková, odhadce nemovitostí, dvojkou Dana Babincová, ředitelka Domu dětí a mládeže, trojkou advokátka. Kateřina Šteklová. A až na čtvrtém místě je muž, učitel Karel Ivan. Na této kandidátce jsou i další známá jména, například Karel Spurný, ředitel hvězdárny či Karel Mařík, ředitel golfového areálu v olšových Vratech.

Starostové a nezávislí se pokusí zvrátit pošramocenou pověst tohoto hnutí z posledních týdnů a do voleb v Karlových Varech jdou s lídrem Albertem Tošovským, ředitelem společnosti, a dvojkou Oldřichem Vastlem, ortopedem a lékařem mužské volejbalové reprezentace. Trojkou na této kandidátce je politikou ostřílený Petr Masák, kdysi karlovarský náměstek a nyní asistent senátora Jana Horníka. Na kandidátce figuruje na pátém místě další zvučné jméno, a to Jan Valeš, primář Oddělení nukleární medicíny KKN a koordinátor lékařské služby první pomoci v Karlovarské krajské nemocnici. Na kandidátce STAN se to lékaři jen hemží, ale zastoupení zde mají i mladí. Štěstí u voličů například zkusí Tomáš Šesták, student právnické fakulty.

Úplným nováčkem na karlovarském politickém nebi je uskupení Srdcem pro Vary, možný černý kůň voleb. Kandidátka tohoto hnutí je zaměřená spíše pragmaticky a odborně, figurují zde ve velkém inženýři, projektanti a podnikatelé. Lídrem Srdcem pro Vary je stavební inženýr a bývalý pirát Josef Janů, zkušený krajský a karlovarský zastupitel, dvojkou Vladimír Valkoun, bývalý jednatel společnosti Kattenbeck, a trojkou je Petr Ajšman, za toto hnutí také kandidát do Senátu. Z desátého místa za toto uskupení kandiduje například stavební inženýr a bývalý zastupitel Milan Rusev, na 17. místě je Vladimír Hlavatý, ředitel SK Liapor Tašovice. Za Srcem pro Vary kandiduje i ředitel hotelu Vítkova hora a o návrat se pokusí i Jaroslav Fujdiar, bývalý zastupitel za hnutí O co jim jde. Získat hlasy pro Srdce pro Vary se pokusí i Martin Křepela, spolumajitel firmy Nebe v hubě.

Událost otřásla celou mojí rodinou, říká svědek leteckého neštěstí v Chebu

Do komunálních voleb v Karlových Varech letos poprvé hodlá zasáhnout také Přísaha. Lídrem hnutí Roberta Šlachty je Renata Donátová, na druhém místě kandiduje kdysi dlouholetý člen ČSSD a také bývalý náměstek karlovarského magistrátu Michal Riško, trojkou je lékařka Danuše Hanzelová, následuje daňová specialistka Květoslava Snížková.

Na této kandidátce jsou zastoupeni i studenti – Jakub Randuška či Natálie Weberová. Weberovi za Přísahu kandidují ještě dva, automechanik Jiří Weber a hotelová manažerka Renata Weberová. A nechybí policista Alexandr Dimo.

Spojené síly (SS), tak se nazývá hnutí, které také podalo v Karlových Varech kandidátku. Drtivě jej tvoří hnutí PES a také Bezpečné ulice. Lídrem je jednatel společnosti Martin Prokop, dvojkou designérka Veronika Čiháková a na třetím městě je Luděk Prokop. Na této kandidátce figuruje například i realitní makléř Andrej Reznikov. A malá pikantnost na závěr: Za toto hnutí kandiduje i Petr Kulhánek, tentokrát ne hejtman, ale trenér.