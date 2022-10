Tato koalice by tak získala šestnáct mandátů v devětadvacetičlenném chebském zastupitelstvu a dosud vládnoucí Volbu pro město, která zůstala se ziskem sedm mandátů za vítězným hnutím ANO, pošle do opozice.

Podle zástupců vznikající nové koalici je nutné se v této náročné době na fungující koalici dohodnout co nejrychleji. Post starosty Chebu obsadí podle předběžných jednání vítězné hnutí ANO, jehož lídrem do voleb byl Jan Vrba. "Ano, byli jsme ve volbách úspěšní a post starosty přijmu. Koalici bychom chtěli uzavřít do konce příštího týdne," uvedl ekonom, manažer a nyní také budoucí starosta Jan Vrba.

Další z koaličních partnerů pak obsadí každý po jednom místě místostarosty. Podle informací Petra Navrátila, který je členem vyjednávacího týmu VOK, post místostarosty za VOK obsadí Pavel Pagáč, za ODS to bude Michal Pospíšil. "Tato dohoda je stvrzením společného postupu zastupitelů, směřujícím k vytvoření stabilní, většinové a transparentní městské koalice," uvedli zástupci nové koalice.

Odstupující starosta Antonín Jalovec (Volba pro město) není dohodou o nové koalici bez účasti tohoto hnutí nijak roztrpčen, spíše to předpokládal.

"Není to pro nás překvapení. Hnutí ANO s námi nevyjednávalo, vůbec nás neoslovilo a z jednání s VOK a ODS jsme vycítili, že dají přednost spolupráci s ANO. Radnici předáme a ať dokáží, co dokáží," uvedl odstupující starosta Antonín Jalovec. On sám se podle svých slov vrátí na místo učitele gymnázia.