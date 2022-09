„V Aši jednoznačně vyhrálo ANO. Nevím na kolik je toto vítězství kvalitou programu, ale když vidím, že průřezově je to v celém Karlovarském kraji, tak si myslím, že velký vliv tady má antikampaň, kdy ANO vyzývala lidi, aby řekli jasné ne současné vládě. Dalším faktorem je zřejmě i strach lidí z toho, co přijde s energiemi. Nyní se můžeme jen domnívat, jaký je opravdový důvod, každopádně v Aši ANO vyhrálo výrazně a je třeba vítězům pogratulovat a popřát, aby se jim dařilo to město posunovat tak, jak to lidem slíbili,“ uvádí dosavadní starosta Aše Dalibor Blažek (Místní hnutí za harmonický rozvoj).

S podobnými pocity se svěřuje i starosta Mariánských Lázní, kde hnutí ANO také vyhrálo na plné čáře s 32,46 % hlasů. Strana Pirátů je na třetí pozici s 12,71%. „Pevně doufám, že se svět nehroutí, a celkově uvidíme, co Martin Hurajčík s jeho partou v příštích letech vymyslí. Už jen pro to, že mám rád Mariánky, tak jim budu muset držet palce a hlídat z opozice, aby nedělali nějaké velké hlouposti. Vidíme, že změny nejsou jen napříč celým krajem, ale i celou republikou. Lidé zkrátka chtějí nějakou změnu. Poslední tři roky byly opravdu náročné. Nejprve covid, hned potom přímý propad do uprchlické krize, a to se na všechny podepsalo i psychicky. Lidé teď hledají nejspíše spasitele a bohužel pan Babiš na tuto notu zahrát umí, takže z toho udělal referendum o vládě, a také udělal celorepublikovou kampaň, čímž podle mě dehonestoval především místní. Věřím ale, že do zastupitelstva se za ANO dostanou především ti schopní a věřím, že za čtyři roky to město nebude finančně rozložené a doufám, že se bude dále posouvat,“ sděluje Martin Kalina (Piráti).

I když nejvíce procent ve Františkových Lázní dostalo od voličů Sdružení místních, nynější starosta města Jan Kuchař je s výsledkem téměř spokojen. „Aktuální situace bude ve vyjednávání, každopádně v koalici držíme mandáty 8 ku 7. Toto vítězství bylo i díky tomu, že se osvědčilo dát síly do dvou kandidátek za Fajn Frantovky, takže jsme získali i víc, než jsme měli před čtyřmi lety a nyní už to bude na vyjednávajících pozicích těch tří subjektů do koalice. Tak, jak byla vyhrocená v poslední době předvolební kampaň, jsme rádi, že to dopadlo, jak dopadlo,“ uzavírá Jan Kuchař (PRO Františkovy Lázně s podporou STAN).