„Jednání o složení nové koalice probíhají. Z nich vyplyne, zda má pro VPM vůbec smysl v nějaké formě koalice být. Nadále trváme na tom, že nevstoupíme do žádné koalice, na níž by se podílela SPD. To není nic proti jejich chebským zastupitelům, ale náš dlouhodobý postoj k celostátní i zahraniční politice tohoto hnutí,“ informuje starosta Chebu Antonín Jalovec, lídr Volby pro město Cheb.

"Začali jsme vyjednávat s volebním uskupením Volba pro kraj, dále s Občanskou demokratickou stranou a postupně se všemi, ale nyní ještě nemáme bližší informace,“ říká Jan Vrba, lídr ANO. Vyjednává se i v Aši, v nichž se s téměř desetiprocentním náskokem se dostalo na první příčku obdobně jako v Chebu hnutí ANO 2011. „Je krátce po volbách, tak v tuto chvíli je ještě těžké předjímat výsledek vyjednávání, ale určitě chceme vyjednávat se všemi subjekty. Nás, jako hnutí ANO, zajímá představa celku, ať už budeme v opozici nebo vedení. Momentálně ale jednáme především se skupinou ZA AŠ,“ nechal se slyšet i lídr hnutí ANO 2011 v Aši Vítězslav Kokoř.

Volby v Aši skončily pro Místní šokem

„Z mého pohledu byly komunální volby, a to nejenom v Aši výrazně ovlivněné celostátními problémy, které velmi šikovně zvedalo ANO 2011. Řada voličů tak místo komunálních témat, o kterých tyto volby hlavně byly, vystavovala vysvědčení vládě premiéra Fialy, aniž by si uvědomili, že třeba zrovna v jejich obci nikdo z vládních stran nekandiduje. Jedná se ale o výsledek, který je třeba respektovat a přistupovat k němu s náležitou pokorou. Nové vedení města Aš má před sebou náročné úkoly, jejichž řešení se často neobejde bez změn některých současných a špatných zákonů. Převezme tak odpovědnost nejenom za své sliby voličům, ale především za budoucí rozvoj města. Ze své zkušenosti vím, že to nebude jednoduché. proto novému vedení města i zastupitelům přeji hodně úspěchů, trpělivosti, tolerance i nové energie,“ sděluje starosta Aše Dalibor Blažek, který na svém postu úřaduje už dvaadvacet let.

Hnutí ANO 2011 v komunálních volbách vyhrálo s 32,46 procenta hlasů také v nedávné baště Pirátů v Mariánských Lázních. „Jen aby si někdo nemyslel, že po volbách přestaneme komunikovat a "upečeme" si to všechno někde potají. Během víkendu ale proběhla jednání s vítězným hnutím ANO, kde jsme si vzájemně představili priority. Další jednání budou následovat,“ uzavírá dosavadní starosta města Martin Kalina, jeho Piráti dostali 12,71 procenta hlasů.

K vyjednávání se schyluje ve Františkových Lázní, kde vyhrálo uskupení Františkovy Lázně-sdružení místních s 31,39 procenta. Do zastupitelstva se s 18,30 procenta hlasy dostalo i nové volební uskupení Fajn Frantovky, které chce skládat koalici s rozmyslem. „Předně chceme poděkovat všem, kteří nám dali ve volbách hlas. Jsme sice novým subjektem na místní politické scéně, to ale neznamená, že budeme šít koalici horkou jehlou. Pro nás je stěžejní najít programovou shodu na tématech, které jsou pro město nejpotřebnější. A těmi jsou podpora lidem při zvládání energetické krize, nalezení využití pro prázdné městské objekty a zajištění každodenního chodu života ve městě. Pokud se naše sdružení stane součástí vládní koalice, budeme chtít záruky stability. A to v podobě koaliční smlouvy, která bude obsahovat kromě programového prohlášení také principy hlasování v orgánech města a řešení případných sporů v koalici. Zatím nás nikdo k oficiálnímu jednání nevyzval. Jsme nezávislý subjekt s vlastním pohledem na komplexní řešení problematiky města. Vítězi voleb gratulujeme,“ uvádí Petr Černý, jeden ze tří nových zastupitelů města za sdružení nezávislých kandidátů FAJN Frantovky.

Dosavadní vedení Františkových Lázní zatím vyčkává, s jakým návrhem přijde vítězná strana Sdružení Místních. „Respektuji výsledek voleb, a také právo vítěze přijít s návrhem koalice. Samozřejmě se budeme snažit průběžně vyjednávat i my. Jde nám zejména o kontinuitu nasměrování Františkových Lázní, kde je mnohé připraveno a my věříme, že se v námi započaté práci bude pokračovat,“ dodává starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.