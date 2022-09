„Doufáme, že voličů bude přicházet čím dál více,“ sděluje jeden z volebních komisařů Pavel Labudík. Jeho kolegou ve vedlejší místnosti je teprve osmnáctiletý Marek Chromčík, který do komise usedl, aby si přivydělal. „V prvním řadě mě k tomu vedla finanční odměna jako přivýdělek ke studiu a za druhé určitě i získání nějaké zkušenosti, která je s volbami spjatá,“ uvádí s tím, že by podle jeho slov měl jít volit každý. „A to i ten, který chce nějakou změnu, a nebo se mu nelíbí současné vedení města. Já si ale nyní na nynější vedení stěžovat nemohu. Jinak se politické dění snažím sledovat a myslím si, že současná vláda je na svém místě a jsem rád, že je to nyní tak, jak je,“ zmiňuje Marek Chromčík, který studuje Střední integrovanou školu v Chebu.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Naopak změnu ve vedení města by uvítala zatím nejstarší volička, která dorazila do 3. základní školy, Marta Frouzová, jíž bylo nedávno 87 let. „Volby a možnost jít volit považuji za velmi důležité. V prvé řadě, kdybych k nim nešla, tak musím držet pusu a nemůžu nic kritizovat. Takto si mohu kritizovat, i když mi to třeba nebude co platné,“ říká s úsměvem. "Co se týče nynějšího vedení města, tak výhrady jsou a dle mého názoru by to chtělo už trochu změnu,“ pokračuje seniorka, která má největší obavy z následující zimy. „Bydlíme v domku, který je už padesát let starý, takže to nemáme tak úplně zateplené, uvidíme. Budeme se snažit to vydržet a přežít,“ uzavírá.

Komunální volby na Chebsku provází vyhrocená atmosféra, padne i trestní oznámení