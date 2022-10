Piráti skončili na třetí pozici s 12,71 procenta. „Pevně doufám, že se svět nehroutí, a celkově uvidíme, co Martin Hurajčík s jeho partou v příštích letech vymyslí. Už jen proto, že mám rád Mariánky, tak jim budu muset držet palce a hlídat z opozice, aby nedělali nějaké velké hlouposti. Vidíme, že změny nejsou jen napříč celým Karlovarským krajem, ale i celou Českou republikou. Lidé zkrátka chtějí nějakou změnu. Poslední tři roky byly pro nás všechny opravdu náročné. Nejprve covid, hned potom přímý propad do uprchlické krize, a to se na všech podepsalo také psychicky,“ Martin Kalina.

Sečteno. Cheb zná své nové zatupitele, podívejte se

Dodává, že lidé teď hledají nejspíše spasitele. „Bohužel pan Babiš na tuto notu zahrát umí, takže z toho udělal referendum o vládě, a také udělal celorepublikovou kampaň, čímž podle mě dehonestoval především místní. Věřím ale, že do zastupitelstva se za ANO dostanou především ti schopní a že za čtyři roky město nebude finančně rozložené. Doufám, že se bude dále posouvat,“ přeje si Martin Kalina s tím, že současné vedení nastartovalo mnoho projektů a doufá, že nové vedení v nich bude pokračovat. Kalina ale považuje za problém při koaličních vyjednáváních to, že si nedokáže představit žádný scénář koalice s hnutím ANO nebo SPD. „V žádném případě nebudeme v koalici s SPD, která se do zastupitelstva dostala, a to samé platí i pro ANO,“ zdůrazňuje. (katy)